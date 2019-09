Eav, Luca Brancaccio: “Il progetto Creav per valorizzare le stazioni con la street art”

Progetto Creav: La street art è presente in più di dieci stazioni ferroviarie e ha coinvolto artisti napoletani e nazionali di fama internazionale.

L’EAV Ente Autonomo Volturno, insieme a Inward, Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, ha lanciato il progetto Creav. La street art è presente in più di dieci stazioni ferroviarie e ha coinvolto artisti napoletani e nazionali di fama internazionale. Il progetto ha lo scopo di valorizzare, con opere di street art da effettuare con qualunque tecnica (pittura, spray, sticker, poster), le stazioni presenti nelle tratte gestite dall’ente Eav.

L’ingegnere Luca Brancaccio, Direttore delle Linee Metropolitane presso EAV (Ente Autonomo Volturno, società regionale di TPL), è responsabile ed ideatore del progetto CREAV del quale il presidente Umberto De Gregorio è molto soddisfatto.

“Abbiamo ideato il progetto CREAV” – dichiara Brancaccio. – “Il tutto nasce in maniera contestuale ad una iniziativa di una Associazione molto attiva sui social. L’Associazione ha coinvolto gli utenti di EAV nel segnalare una serie di criticità relative alle stazioni gestite dall’Ente, con un sondaggio su quali fossero le stazioni dell’orrore – ovvero quelle che necessitavano di interventi di riqualificazione. A tal proposito” – spiega – “fu stilata una sorta di classifica delle stazioni che andavano recuperate.

Come nasce il progetto Creav

“EAV ha vinto alcune azioni giudiziarie che hanno permesso di ricevere introitin che sono stati destinati alla realizzazione di progetti di riqualificazione di alcune stazioni nell’ambito delle 150 disponibili. Oltre ai lavori di rifacimento delle stazioni (opere civili, pitturazione, installazione impianti di security ecc.), sono stati coinvolti gli street artisti per realizzare alcune opere d’arte sulle stazioni, di cui già 5 stazioni sono state riqualificate sulle linee Flegree e sulle linee della Vesuviane”. – In sintesi”, continua l’ingegnere Brancaccio – “gli artisti presentano le loro opere, le stesse vengono valutate da una apposita commissione e realizzate nell’ambito del progetto di riqualificazione delle stazioni affidato ad imprese esterne specializzate”.

Come si sviluppa il progetto

“Al progetto collaborano molti giovani e oltre alla riqualificazione è prevista l’installazione di opere artistiche con la firma dei migliori street artisti Napoletani e Campani. Inoltre è stato realizzato il primo albo degli street artisti, denominato CREAV, ideato da EAV con la collaborazione di INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana”.

Le stazioni valorizzate dal progetto Creav

L’iter indicato nel progetto è semplice infatti l’ingegnere spiega come sono scelti i disegni da realizzare sui muri delle stazioni. “Gli street artisti di CREAV, sono invitati a presentare ad EAV proposte artistiche riferite alle stazioni da dipingere, disegnando su rilievi e prospetti predisposti allo scopo, le tracce che saranno valutate per la produzione”.

La stazione di Ponticelli dal degrado ai disegni che evocano la natura

“Siamo molto soddisfatti di come procede il progetto soprattutto per il risultato ottenuto alla stazione di Ponticelli, che versava in uno stato di degrado. Decisiva è stata la collaborazione degli artisti, coordinati da Luca Danza, che sono riusciti a donare un tocco di colore alla grigia stazione di Ponticelli.

A dare il tocco finale la creatività degli artisti e di Luca Danza, che ha già collaborato con EAV per la realizzazione delle opere d’arte nella stazione della linea Cumana di Bagnoli, e la fantasia dei giovani del territorio che hanno collaborato al restyling”.

“Sono stati impiegati due mesi di organizzazione tra sopralluoghi, progettazione, autorizzazioni e per la realizzazione dei murales. Le opere di street art hanno completato la stazione di Ponticelli dopo i lavori di rifacimento degli intonaci, la pitturazione del fabbricato viaggiatori e delle pareti laterali delle banchine. Si è intervenuti anche sulle pensiline e sul sovrappasso pedonale. – conclude – “con il rifacimento del corrimano e l’installazione antiscivolo sugli scalini”.

L’ingegnere Brancaccio rassicura e conferma che le stazioni riceveranno regolare manutenzione e sono state dotate di un nuovi impianti di videosorveglianza per prevenire atti vandalici e aumentare la sicurezza degli utenti nelle stazioni.