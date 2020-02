Coronavirus: sta girando su Whatsapp una bufala riguardante la chiusura di tutte le scuole di Napoli fino al primo marzo.

In attesa di conoscere l’esito dei tamponi per quanto riguarda i due casi sospetti di Coronavirus a Napoli, sui social stanno girando numerose fake news sull’argomento Covid 19.

Una di queste riguarda la chiusura di tutte le scuole a Napoli fino all’1 marzo, in realtà non disposta dal sindaco Luigi de Magistris. Come riportato da “Il mattino”, l’allarme è lanciato sul gruppo Whatsapp delle mamme della Ristori, scuola elementare del centro storico. Nel messaggio, con allegata fotografia e uno sfondo simile a quello del sito del Comune di Napoli, si legge il seguente testo: “Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (compreso asili nido) ed attività lavorative fino al primo marzo 2020 e divieto di mobilità”.

Ma sul sito ufficiale del Comune di Napoli non è menzionata nessuna ordinanza, per cui si tratta di fake news, diffusa da qualche buontempone (anche se c’è poco da ridere sull’argomento). Sul sito del Comune di Napoli, sul tema Coronavirus ci sono soltanto le dieci regole di igiene da seguire: gli uffici pubblici e le scuole restano al momento aperti.