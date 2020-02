Casi sospetti di Coronavirus a Napoli: si attende l’esito del tampone su due pazienti ricoverati all’ospedale San Paolo e al San Giovanni Bosco.

Due casi sospetti di Coronavirus a Napoli. La notizia è arrivata durante “Barba&Capelli”, programma condotto da Corrado Gabriele, in onda su Radio Crc, da parte di Melina Chiapparino, giornalista de “Il Mattino”:

“Due casi di ipotetico Coronavirus in Campania, uno al San Paolo e l’altro al San Giovanni Bosco. Entro un paio d’ore si avrà l’esito del tampone. La cosa più grave e che deve maggiormente preoccuparci è che al San Giovanni Bosco non c’è un vera e propria sala d’isolamento, infatti gli stessi operatori hanno lanciato un appello per poter lavorare in un clima di maggior sicurezza”.

Nello specifico, i due pazienti sono un 19enne proveniente da Milano (isolato ieri sera in una stanza adibita alle ecografie del San Giovanni Bosco) e un 48enne proveniente da Monza (ricoverato all’ospedale San Paolo, dove è giunto in serata dopo aver partecipato alla maratona sul Lungomare).

In quest’ultimo caso, il paziente è stato isolato e si attendono i risultati dei tamponi inviati al Cotugno (specializzato nella cura di malattie infettive). Tutto il personale di turno da ieri sera al nosocomio di Fuorigrotta ha ricevuto la disposizione di non allontanarsi dal presidio fino all’esito degli esami.