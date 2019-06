Napoli: dopo lo stop di oggi pomeriggio, giovedì 13 giugno, il picco di polveri sottili fa scattare il divieto di circolazione anche per venerdì 14 e sabato 15 giugno.

Allarme smog a Napoli. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno, c’è il divieto di circolazione sull’intero territorio cittadino fino alle ore 20. Tale decisione è stata presa dal sindaco, Luigi de Magistris, a causa del superamento del limite delle polveri sottili (Pm10).

L’ordinanza è stata presa “ considerato che i bollettini quotidiani emessi dall’Arpa Campania della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria indicano l’avvenuto superamento del limite fissato di 50 æg/m3 per le pm10, in almeno due centraline, nei giorni 9 e 10 giugno; e che il bollettino Meteoambientale qualità dell’aria emesso l’11 giugno dall’Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Cemec del Centro Meteorologico e Climatologico dell’ARPA Campania indica una persistenza delle condizioni favorevoli all’accumulo delle pm10 ”. Un dato paradossale in riferimento a domenica 9 giugno (data in cui c’è stata la terza domenica ecologica).

Ma non è finita qui. A causa del perdurare del superamento del limite di polveri sottili, il divieto di circolazione prosegue anche venerdì 14 e sabato 15 giugno (sempre dalle ore 15 alle 20).

Smog a Napoli: le zone e i veicoli non soggetti allo stop

Non sono soggetti alla limitazione di traffico i seguenti assi viari:

rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;

raccordo A1 Napoli-Roma;

raccordo A3 Napoli-Salerno;

strada regionale ex SS 162;

raccordo viale Fulco di Calabria.

In deroga al divieto potranno circolare: