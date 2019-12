Chiude una corsia della Galleria Laziale per interventi di illuminazione

Una delle corsie della Galleria Laziale, che collega piazza Sannazaro con il quartiere Fuorigrotta, resterà chiusa per parte della giornata di oggi.

Per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione all’impianto di pubblica illuminazione, nella corsia della Galleria di Posillipo (detta Galleria Laziale) che da piazza Sannazaro adduce alla via dei Legionari (quartiere Fuorigrotta), è stato previsto, per oggi 10 dicembre, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e comunque fino a cessate esigenze, un dispositivo di traffico provvisorio.

La nota del Comune.

In particolare è stato disposto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dell’impresa esecutrice dei lavori e il divieto di transito per i pedoni sul marciapiedi della corsia interessati dai lavori.