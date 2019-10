Cronaca di Napoli: la Polizia ha eseguito decreti di sequestro dal valore complessivo di 100mila euro nei confronti di tre pregiudicati dei clan Giuliano e De Micco.

I poliziotti della Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine della Questura di Napoli hanno dato esecuzione a tre decreti di sequestro di beni emessi dal Tribunale di Napoli –Sezione Misure di Prevenzione.

È stato sequestrato un appartamento in vico Giganti ai Tribunali acquistato in assenza di disponibilità economiche lecite da A.M. 45enne napoletana contigua al clan Giuliano e attualmente sottoposta al regime della detenzione domiciliare in seguito ad una condanna del settembre 2011 ad una pena di 13 anni e quattro mesi per aver partecipato ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante nella zona del centro storico di Napoli.

Inoltre, è stata sequestrata un’autovettura Fiat 500 a R.F. 36enne attualmente detenuto in seguito a condanna emessa nel dicembre dello scorso anno ad una pena di 8 anni e 4 mesi per associazione di tipo mafioso in quanto ritenuto appartenente al clan De Micco, operante nel quartiere Ponticelli.

Sono stati, infine, sequestrati un rapporto finanziario ed una somma di denaro nei confronti di R.A., 37enne napoletano con precedenti per reati contro il patrimonio, e della consorte. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro ammonta a circa 100mila euro.