Coronavirus, via alle procedure per l’ospedale modulare a Caserta

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto l’istruttoria per la requisizione in uso dell’area individuata a Caserta per la realizzazione dell’ospedale modulare nel quale vi saranno 24 posti letto di terapia intensiva. “Si tratta – ha detto De Luca – di uno dei tasselli decisivi per il potenziamento dei posti letto di rianimazione nella nostra regione”.