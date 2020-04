Cronaca di Caserta: guarita la bimba di tre mesi che era risultata positiva al Covid 19.

Guarita dal Coronavirus la bimba di tre mesi di Succivo, che qualche settimana fa era risultata positiva al Covid 19.

Lo rende noto sul proprio profilo Facebook il sindaco della città casertana, Gianni Colella, che riporta la comunicazione pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl: “Due nostri concittadini risultati positivi al Covid19 -scrive il primo cittadino- sono definitivamente guariti, tra questi vi è il minore.

Ad oggi sono 44 i cittadini a cui è stato effettuato il tampone (in 10 casi anche il doppio tampone), 36 risultano negativi, 6 sono attualmente positivi e come detto 2 definitivamente guariti. I concittadini positivi sono in buone condizioni di salute e sono quotidianamente in contatto telefonico con il sindaco”.