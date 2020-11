U&D, registrata la prima puntata con Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne, anticipazioni: domenica 1° novembre è stata registrata la puntata con il ritorno di Riccardo Guarnieri. Quando andrà in onda?

Arrivano le ultime anticipazioni su Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione, datata 1° novembre, è stato presente anche Riccardo Guarnieri, ex cavaliere che aveva abbandonato il programma lo scorso anno.

Riccardo, insieme a Ida Platano, è stato parte di una delle coppie più amate dal pubblico del dating show di Canale 5. La fine della loro storia, dopo il lockdown, aveva lasciato l’amaro in bocca a tanti fan.

Riccardo è tornato per trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri è tornato ufficialmente a Uomini e Donne. Dopo le voci circolate negli ultimi giorni abbiamo avuto la conferma che il cavaliere è tornato nell’ultima registrazione del programma, domenica 1° novembre.

L’obiettivo è lo stesso di prima: trovare l’amore e una compagna. Su Ida Platano non è stata fatta parola, ma sappiamo che la dama non parteciperà nuovamente al programma, come lei stessa ha confermato.

Dopo il ritorno del Guarnieri si passa a Roberta e Michele. Nella registrazione precedente i due erano in piena crisi: lei voleva un rapporto più vicino e diretto, lui si limitava a contattarla tramite messaggi.

Le cose non sono migliorate e Roberta ha deciso di chiedere la conoscenza con lui, tanto più che Michele non le ha dato l’esclusiva e si vede anche con altre dame del parterre.

E’ la volta di Aurora e Giancarlo. Al centro dello studio lei confessa di essere quasi innamorata di lui, ma lui non è attratto da lei. Mentalmente è molto preso, ma manca ancora qualcosa per far si che si proceda nella loro relazione.

Gianni Sperti, nel corso della loro frequentazione, li ha più volte criticati perchè non si fida di lei. Dopo le loro dichiarazioni ha chiesto, e ottenuto, di controllare i loro telefoni: l’opinionista crede, infatti, che i due fingano e si siano messi d’accordo.

Non trovando niente la puntata prosegue fino alla sua conclusione.

