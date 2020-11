Uomini e Donne, anticipazioni: Nuove corteggiatrici per Gianluca

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima puntata trasmessa in tv, vediamo il primo bacio tra Gianluca e Gabriella. In seguito il tronista accetta di far entrare in studio nuove corteggiatrici.

Nella puntata di ieri, giovedì 4 novembre, abbiamo assistito al primo bacio tra il tronista Gianluca e Gabriella, una delle sue corteggiatrici. I due sono andati in esterna a casa di lui, dove Gianluca ci ha tenuto a mostrare la sua moto.

I due poi si spostano in veranda e iniziano a parlare di fiducia. Le cose vanno bene e alla fine tra i due arriva anche il bacio. In studio Gabriella poi spiega che ha iniziato a fidarsi del tronista dopo un inizio di conoscenza non proprio esaltante.

Infatti ricordiamo che la dama all’inizio lo ha definito come narcisista, più interessato a se stesso che alle ragazze che lo volevano conoscere. Successivamente vediamo l’arrivo di nuove corteggiatrici per il ragazzo.

Per quanto riguarda il trono over, invece, nella puntata di ieri abbiamo visto la fine della conoscenza tra Nicola e Federica. I due non avevano mai tempo di vedersi e quando c’era l’appuntamento lei non si è presentata.

Per questo Nicola decide di finirla qua. Maria De Filippi, quindi, presenta la sua nuova corteggiatrice Evelin: veneziana, ha un figlio di quasi 13 anni. La donna si presenta e dice di essere stata colpita da lui sia fisicamente sia per il suo carattere.

I due poi ballano assieme. Durante questo momento, l’opinionista Tina Cipollari attacca duramente Gemma dicendole diverse cose offensive, che la Galgani non vuole ripetere. Perciò scoppia a piangere e abbandona lo studio.

