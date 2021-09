Abbonamenti gratis ai trasporti pubblici per studenti da 11 a 26 anni: Unico Campania ufficializza l’ok solo per chi è fornito di green pass. Ecco come presentare la domanda e tutti i requisiti.

Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico e di quello universitario in Campania. Tra i temi più dibattuti di questi ultimi giorni c’è anche quello dell’abbonamento gratuito al trasporto pubblico per gli studenti.

Anche per l’anno 2021-22 sarà dunque attiva la campagna abbonamenti gratuiti ai trasporti per gli studenti della Regione Campania. L’iniziativa è diventata permanente grazie ad una apposita Legge Regionale, con cui sarà garantita agli studenti campani la possibilità di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa-scuola-università.

Nel corso dell’ultima diretta Facebook, è stato lo stesso governatore, Vincenzo De Luca, a confermare che sarà concesso solo agli studenti forniti di green pass: “L’abbonamento gratuito al trasporto pubblico sarà solo per gli studenti che si vaccinano -ha ufficializzato il numero uno di Palazzo Santa Lucia – Chi non è vaccinato è libero di spostarsi, ma non godrà di questo privilegio”.

Abbonamenti gratis per studenti: ecco i requisiti

La richiesta, spiega in una nota Unico Campania, va presentata esclusivamente online, collegandosi al portale www.unicocampania.it/abbonamenti#abbonamentiStudenti e procedendo poi alla compilazione dei dati richiesti.

Rispetto al passato, gli abbonamenti per viaggiare su bus, metropolitane, funicolari e treni non saranno solo fisici ma scaricabili direttamente sugli smartphone con una app dedicata. I requisiti sono i seguenti:

aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti Covid 19 (oppure possedere il certificato di guarigione dal Covid 19 da non oltre 6 mesi o il certificato di esenzione dalla vaccinazione );

anti Covid 19 (oppure possedere il dal Covid 19 da non oltre 6 mesi o il certificato di ); residenza in Campania;

età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

l’iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università e master;

certificazione ISEE non superiore a 35mila euro.