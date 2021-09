De Luca sul Covid 19 in Campania: “Buona tenuta. Vaccinarsi per rilanciare l’economia” (VIDEO)

Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca invita ancora una volta a vaccinarsi e ironizza sul flop delle manifestazioni no-green pass (“A Napoli c’erano due panzoni di 60 anni”). Sugli abbonamenti gratuiti agli studenti: “Concessi solo a chi è vaccinato”.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, evidenzia che sul fronte Covid 19 “guardiamo con relativa fiducia e serenità al futuro. Vi sono criticità, ma il dato complessivo è quello di una buona tenuta, senza ingolfamento delle strutture ospedaliere o situazioni pesanti nelle terapie intensive.

Abbiamo avuto un aumento di decessi per Covid, come avvenuto in tutta Italia, ma nel complesso la situazione è di buona tenuta”.

Il governatore ha inoltre parlato dei cittadini non vaccinati. Secondo il numero uno di Palazzo Santa Lucia, da un lato chi ha un elemento di preoccupazione “che rispetto, per una mancata chiarezza nella comunicazione che abbiamo alle spalle” e che “se una preoccupazione poteva esserci qualche mese fa. oggi questa preoccupazione non ha motivo di essere”. Poi c’è “chi adotta comportamenti scriteriati o demenziali perché quando si dice “io sono libero” e nel frattempo i reparti sono pieni noi abbiamo tolto la libertà di cura a migliaia di cittadini”.

L’appello è quello solito, ovvero “vaccinarsi per rilanciare l’economia”, con De Luca che appoggia il premier Mario Draghi: “Bene ha fatto a confermare che si va nella direzione netta dell’obbligo della vaccinazione, come è giusto che sia”.

Non sono poi mancati ironia e sarcasmo contro il flop delle manifestazioni no-green pass: “A Napoli -ironizza il governatore della Campania – c’erano solo due persone: che meraviglia. Ma non erano manifestanti, erano due panzoni di 60 anni che avevano mangiato una pizza fritta ed erano lì per digerire… Non perdiamo tempo e andiamo avanti facendo quello che la ragione e la scienza ci dicono di fare”.

Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico e di quello universitario. Tra i temi più dibattuti di questi ultimi giorni c’è anche quello dell’abbonamento gratuito al trasporto pubblico per gli studenti: “L’abbonamento gratuito al trasporto pubblico sarà solo per gli studenti che si vaccinano -ufficializza De Luca – Chi non è vaccinato è libero di spostarsi, ma non godrà di questo privilegio”.