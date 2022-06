The Boys 3: Amazon annuncia la quarta stagione della serie tv

The Boys 3, anticipazioni. Amazon, quando la terza stagione non è ancora terminata, annuncia la quarta stagione della serie tv.

Arrivano le ultime anticipazioni su The Boys, fortunata serie di Amazon Prime Video arrivata alla terza stagione, che sta andando in onda in questi giorni. La serie avrà anche una quarta stagione, come annunciato da Amazon stessa.

La motivazione che ha spinto Sony e Amazon alla decisione di produrre una nuova stagione e annunciarlo prima ancora che la terza finisse è l’incredibile successo che questa stagione sta avendo. Un vero e proprio plebiscito di pubblico.

Vernon Sanders, a capo del settore di produzione televisiva di Amazon ha dichiarato: “Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo di The Boys 3, sapevamo che lo spettacolo stava diventando ancora più audace, un’opera impressionante considerando il grande successo della seconda stagione nominata agli Emmy”

“The Boys continua a mettere alla prova i limiti della narrazione, divertendo e, contemporaneamente, facendo una satira sociale a tratti fin troppo reale. Questo mondo creato nella serie ha fatto presa a livello globale in modo incredibile e il numero di spettatori nel weekend di lancio ne è la prova. Siamo immensamente orgogliosi del cast e della troupe che hanno dato vita al franchise per Prime Video e non vediamo l’ora di portare ancora più The Boys ai nostri spettatori.”

Eric Kripke, showrunner di The Boys 3, si è detto invece estremamente soddisfatto dei risultati che sta ottenendo la terza stagione della serie e del suo rinnovo:

“Parlando per il cast e la troupe, siamo davvero grati a Sony, Amazon e soprattutto ai fan per aver amato la serie e averci permesso di fare di più. Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e dei The Boys contro Homelander e i Seven e allo stesso tempo di poter dire la nostra sul mondo folle in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia in cui l’esplosione di genitali ha portato ancora più successo”.

