Sei Sorelle, anticipazioni al 17 giugno: Jesùs ricatta Don Ricardo

Sei Sorelle, anticipazioni dal 14 al 17 giugno. Jesùs chiede a Don Ricardo più soldi in cambio del suo silenzio, cosa farà Ricardo?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate della nuova soap spagnola di Rai 1, Sei Sorelle, dal 14 al 17 giugno. Ricordiamo che la soap avrà una settimana corta in quanto lunedì 13 non andrà in onda a causa dello speciale sul referendum.

Le sorelle stanno vivendo un periodo di difficoltà e molta della colpa di questa situazione potrebbe essere di una cospirazione. Che c’entri Carolina? Intanto il ricatto di Jesùs ai danni di Don Ricardo continua.

Sei Sorelle, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Già programmate da tempo, le nozze di Blanca hanno dei costi elevati: la ragazza fa di tutto per contenerli e per arrangiarsi si divide tra il lavoro in fabbrica e gli impegni sociali di Rodolfo. Salvador chiede a Diana di raccontargli la verità di suo padre.

Decisa ad esibirsi all’Ambigù, Francisca prova a studiare una soluzione capace di mascherare la sua identità, ma riuscirci non è semplice e gli ostacoli da affrontare sono duri e imprevisti.

Elisa vuole attirare le attenzioni di Salvador e per fare ciò si approfitta del buon cuore e dell’ingenuità di Carlitos, ma non solo: pur di fare ingelosire la sorella Diana, è disposta a servirsi del fascino di Victoria.

Nel frattempo Petra dichiara di essere a conoscenza dell’identità del sabotatore che ha causato l’incidente a Miguel. Qualcuno sta cospirando contro le sei sorelle: Germàn scopre che Carolina potrebbe avere delle responsabilità.

Jesùs chiede a Don Ricardo più soldi, in cambio del silenzio. Durante la tinteggiatura una partita di seta viene rovinata: un altro sfortunato incidente per la fabbrica, già in grave difficoltà dopo la scomparsa del padre delle sorelle Silva.

