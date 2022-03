The Boys 3: nuovo teaser trailer e data della nuova stagione [VIDEO]

Arrivano le ultime anticipazioni su The Boys 3, serie tv di Amazon Prime Video su dei supereroi che si comportano come star corrotte. A un anno e mezzo dalla seconda stagione, scopriamo finalmente la data di uscita della terza.

Amazon ha infatti diffuso, suoi suoi canali ufficiali, il primo teaser trailer della serie, in cui arriva anche il tanto atteso annuncio della data. Il debutto avverrà quest’estate, più precisamente il 3 giugno.

Nel trailer, violento e crudo come da tradizione della serie, vediamo vecchi e nuovi personaggi: Soldier Boy (interpretato da Jensen Ackles) e Crimson Countess, ma anche Billy Butcher (Karl Urban) alle prese con dei nuovi superpoteri.

Eric Kripke, showrunner della serie tv, ha rivelato: “Senza fare spoiler, ieri stavo lavorando al montaggio e devo dire che per la premiere stiamo facendo qualcosa che credo sia la cosa più pazza che abbiamo mai realizzato, tra le più folli che chiunque altro abbia mai fatto. Ed è sicuramente qualcosa che nessuno ha mai visto prima. Quindi tutto ciò è davvero eccitante”.

Let’s just say this ain’t safe for work. Feast your eyeballs on THE BOYS Season 3 Teaser Trailer. pic.twitter.com/m0lH15Lvch

— THE BOYS (@TheBoysTV) March 12, 2022