Vodafone: fino al 22 luglio è attiva nuova offerta per gli ex clienti, cui vengono proposti via SMS 50 Giga e minuti illimitati a 6,99 euro al mese.

Vodafone ha lanciato una nuova campagna SMS winback, rivolta al “recupero” di alcuni suoi ex clienti, per proporre loro una nuova offerta. Come riportato da “Mondomobileweb”, l’offerta (valida fino al 22 luglio) è la Vodafone Special Minuti 50 Giga, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, e 50 Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile al costo mensile di 6,99 euro.

In fase di attivazione, il cliente può richiedere anche l’addebito su conto corrente o carta di credito. Il cliente interessato ad attivare l’offerta (proposta solo via SMS) dovrà recarsi presso un rivenditore Vodafone autorizzato ed acquistare una nuova SIM ricaricabile con contestuale richiesta di portabilità del numero dove ha ricevuto il messaggio.

E’ previsto, in versione SMS winback, un costo di attivazione di 6,01 euro ai quali bisogna aggiungere il costo di una nuova SIM ricaricabile. L’offerta tariffaria Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede, per i nuovi clienti, il piano tariffario base preattivato Vodafone 25 senza costi aggiuntivi.

Il costo per ogni SMS è di 29 centesimi, tariffato come da piano. L’offerta speciale si potrà disattivare in qualsiasi momento, ma non si potrà più riattivare.