Stasera in tv martedì 30 novembre: “The Equalizer – Il vendicatore” su Rai 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 30 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Il richiamo della foresta – 21:20 Canale 5 La stagione della caccia: c’era una volta Vigata – 21:25 Rai 1 L’ultima discesa – 21:15 Sky Cinema 1 La stella di latta – 21:00 Iris The Equalizer – Il vendicatore – 21:20 Rai 4 Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Equalizer

The Equalizer Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 132′

132′ Regista: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Cast: Denzel Washington, David Harbour, Bill Pullman, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz TRAMA The Equalizer – Il vendicatore (The Equalizer) è un film del 2014 diretto da Antoine Fuqua. La pellicola, con protagonista Denzel Washington, è l’adattamento cinematografico della celebre serie televisiva degli anni ottanta Un giustiziere a New York. Le riprese del film iniziano il 13 giugno 2013 e si svolgono nello stato del Massachusetts, tra le città di Haverhill, Chelsea, South Hamilton, Ipswich, Boston e Salisbury. The Equalizer – Il vendicatore ha incassato 101,5 milioni di dollari nel Nord America e 90,8 nel resto del mondo, per un totale di 192,3 milioni di dollari. Robert McCall è un ex-agente della CIA, ora in pensione, che, dopo aver finto la sua morte, ha deciso di trascorrere una vita tranquilla e di solitudine a Boston. Quando però conosce la prostituta, Alina “Teri”, decide di aiutarla ad uscire dal giro della malavita, entrando così nel mirino della mafia russa, e in particolare di Teddy. Quest’ultimo è infatti deciso ad eliminarlo, con la complicità di agenti corrotti della polizia di Boston. Per difendersi, l’uomo è quindi costretto a tornare in azione. The Dreamers – I sognatori – 21:15 Premium Cinema 2 Il ponte delle spie – 21:10 Rai Movie Mona Lisa Smile – 21:15 Cielo Senti chi parla – 21:10 Paramount Channel