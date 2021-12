Stasera in tv martedì 21 dicembre: “Il primo Natale” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 21 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Il primo Natale – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Regista: S. Ficarra, V. Picone

S. Ficarra, V. Picone Cast: S. Ficarra, V. Picone TRAMA Il primo Natale è un film italiano del 2019 diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Il film ha incassato 15.350.000 € circa in un mese di programmazione, di cui 3.142.556 € nei primi quattro giorni, diventando, così, il film di maggior successo prodotto dalla coppia di comici. Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra che si professa ateo convinto. Padre Valentino invece vive a Roccadimezzo Sicula che invece crede fortemente nella preghiera e affascinato dalla potenza iconica del presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo non resiste alla tentazione di appropriarsi di una preziosa reliquia che si trova proprio nella chiesa di padre Valentino. E così tenta il furto della preziosa statua del bambino Gesù. Padre Valentino lo scopre e inizia un inseguimento nel tempo… Wonder – 21:15 Sky Cinema Berretti verdi – 21:00 Iris Il genio della truffa – 21:20 Rai 4 Gosford Park – 21:15 Premium Cinema 2 Francesco – 21:10 Rai Movie The Bourne Identity – 21:25 Rete 4 Dickens – L’uomo che inventò il Natale – 21:10 Cielo Ace the Case – Piccola investigatrice a Manhattan – 21:10 Paramount Channel