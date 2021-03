“Sin City” su Paramount Channel. I film in tv martedì 9 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv martedì 9 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv martedì 9 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Trappola in fondo al mare – 21:15 Sky Cinema Hondo – 21:00 Iris Il genio della truffa – 21:20 Rai 4 Quando meno te lo aspetti – 21:15 Premium Cinema 2 Meraviglioso Boccaccio – 21:10 Rai Movie Tre uomini e una bara – 21:15 Cielo Sin City – 21:10 Paramount Channel Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Sin City

Sin City Uscita: 2005

2005 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Frank Miller, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino

Frank Miller, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino Cast: Bruce Willis, Rosario Dawson, Elijah Wood, Benicio Del Toro, Michael Clarke Duncan, Carla Gugino, Josh Hartnett, Mickey Rourke, Jessica Alba, Clive Owen TRAMA Sin City è un film del 2005 scritto e diretto da Robert Rodriguez, Frank Miller e Quentin Tarantino (special guest director in una parte dell’episodio Un’abbuffata di morte). Tratta dall’omonimo fumetto dello stesso Miller, una serie dell’editore indipendente Dark Horse Comics, la pellicola è divisa in tre episodi, che raccontano tre storie dell’opera originale di Miller: Un duro addio, Quel bastardo giallo e Un’abbuffata di morte. All’inizio e alla fine del film viene accennata la parte che nel fumetto corrisponde al racconto Il cliente ha sempre ragione. Sin City è una città violenta in cui tutto trasuda corruzione. Qui seguiamo la storia di tre uomini: Marv, in cerca di vendetta dopo che trova la bellissima Goldie, con cui ha passato un’unica notte, cadavere nel suo letto; l’ex-photographer Dwight che ha ucciso per errore un eroico poliziotto e deve sistemare le cose; e il poliziotto Hartigan in carcere per un crimine che non ha commesso… L’asilo dei papà – 21:00 Sky Family Non conosci Papicha – 21:15 Sky Cult