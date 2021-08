Scontro tra famiglie rivali ai Quartieri Spagnoli, 5 arresti per tentato omicidio – VIDEO

Sono finiti in manette i presunti responsabili di un agguato avvenuto nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli, in cui sono stati feriti 2 passanti.

Su delega della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari detentive, emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di 5 soggetti ritenuti gravemente indiziati di tentato omicidio plurimo, detenzione illecita e porto abusivo in luogo pubblico di arma comune da sparo calibro 7.65, aggravati dalla circostanza mafiosa, commessi a Napoli il 16 giugno scorso e di detenzione illecita e porto abusivo di una pistola calibro 9×21, sempre a Napoli il 31 marzo scorso.

Inoltre, e’ stato eseguito un decreto di fermo per gli stessi reati a carico di un 16enne coinvolto nei fatti commessi il 16 giugno. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei destinatari che, nell’ambito di uno scontro violento tra i membri di due famiglie rivali dei Quartieri Spagnoli, si rendevano responsabili dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio nei confronti di una donna, la sera del 31 marzo, nonche’ di un fallito agguato omicidiario, avvenuto in Vico Tre Regine A Toledo il 16 giugno, in cui rimanevano feriti, in modo grave, due ignari passanti, del tutto estranei.

I NOMI DEGLI ARRESTATI:

BASILE Giuseppe nato a Napoli il 10.11.1997,

CANNOLA Francesco nato a Napoli il 18.10.1998,

NOCERINO Carmine nato a Napoli il 10.9.1996,

VERRANO Massimiliano nato a Napoli il 30.11.1979,

MAROTTA Mario nato a Napoli il 11.06.1999