Coronavirus a Napoli: ricoverate al Cotugno 2 turiste cinesi

Coronavirus | La scorsa notte, due turiste cinesi sono state ricoverate presso l’ospedale Cotugno di Napoli a seguito dell’allarme al 118 lanciato da un albergo del capoluogo campano. Le donne si trovavano in città da una decina di giorni, provenienti da zone a rischio coronavirus. Delle due, una presentava febbre e tosse, ed è stata ricoverata in accettazione al pronto soccorso in attesa dell’esito dei test, un’altra, invece, priva di sintomi, si trova in prima divisione.