Tragedia a Salerno: Una 16enne muore in aula all’Istituto Genovesi-Da Vinci

Tragedia all’istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno dove questa mattina una studentessa di 16 anni ha perso la vita in seguito ad un malore mentre era in aula.

Una ragazza di 16 anni è morta in aula mentre era alla lavagna. La tragedia è avvenuta questa mattina presso l’istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno. L’allieva era nella sua classe la terza sezione F e all’improvviso si è accasciata a terra.

Subito è stata soccorsa e hanno tentato di rianimarla sul posto è arrivato anche il personale del 118 che nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La studentessa, Melissa La Rocca, di San Mango Piemonte, non aveva mai avuto problemi di salute ed aveva sempre ottenuto buoni risultati a scuola. I genitori sono accorsi a scuola. I compagni e tutti i docenti sono sotto choc per il tragico evento. La polizia e i carabinieri stanno interrogando i presenti per ricostruire i fatti.

“Stava svolgendo l’esercizio alla lavagna“, ha raccontato la docente. “All’improvviso ho visto che si girava. Ha toccato la cattedra. Mi sono accorta che si stava sentendo male. È caduta a terra, ho capito che era svenuta e ho detto ai ragazzi di chiamare subito il 118. Ma purtroppo non ce l’ha fatta”, ha concluso la professoressa molto provata dalla tragica vicenda.