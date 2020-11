Rubrica Games: Le uscite di novembre 2020. E’ arrivata la Next Gen

Rubrica Games: finalmente è arrivata la Next Gen, Sony e Microsoft ci regalano due console che scriveranno nuovamente la storia dei videogames.

di Piero Lombardi – Novembre è sicuramente il mese che tutti aspettavamo, finalmente è arrivata la Next Gen, nonostante il coronavirus dilaga in tutto il mondo Sony e Microsoft ci regalano due console che scriveranno nuovamente la storia dei videogames. Per tale motivo questo mese analizzeremo le uscite delle due ammiraglie di casa e i titoli al lancio.

Xbox Series X/S (10 Novembre)

Questa volta è Microsoft ad aprire le danze. Il 10 Novembre arriverà Xbox Series X la console top di gamma della nuova generazione, affiancata dalla più piccola e accessibile Series S. La nuova console avrà un processore AMD Zen 2 Octa Core con una GPU RDNA 2 AMD a 3,8 GHz e una potenza di 12 TFLOPS, il tutto affiancato da un lettore SSD e una memoria RAM GDDR6 da 16 GB. Nonostante il rinvio di Halo Infinite avrà comunque una numerosa line-up di lancio grazie a Xbox Game Pass e alla retrocompatibilità con Xbox One.

WRC 9 (10 Novembre)

Disponibile da subito il simulatore di rally WRC 9, potrà essere giocato a 60FPS sulle console di nuova generazione rendendo l’esperienza entusiasmante e coinvolgente. Inizialmente esclusiva PS5 troverà spazio anche su Xbox Series in un secondo momento. Gli sviluppatori hanno garantito che grazie a Dual Sense, il nuovo joypad di Sony, il giocatore riuscirà a percepire sensazioni incredibili, quasi come se avesse il volante tra le mani e riuscisse a sentire l’asfalto. Ad oggi non abbiamo feedback sul funzionamento di questo controller su cui si è tanto discusso nei mesi precedenti, ma Sony ha garantito che sarà un’esperienza fantastica.

Gears of War Tactics (10 Novembre)

Arriva in versione console su Xbox Series X/S e Xbox One, Gears Tactics. Si tratta dello spin off ambientato 12 anni prima di Gears of War, serie di successo che continua a sfornare ottimi prodotti sulla console di casa Redmond. Il gioco è un classico strategico in tempo reale nel quale dovremmo addestrare e gestire le truppe dei COG per sconfiggere i nemici.

Ha già riscosso un discreto successo nella prima versione e siamo sicuri che continuerà a fare un buon lavoro.

Assassin’s Creed Valhalla (10 Novembre)

Arriva l’ultimo episodio del franchise Ubisoft, ma anche il primo next-gen.

Assassin’s Creed Valhalla, in uscita prima su Xbox Series e poi su PS5 ci porta al tempo dei Vichinghi, alla guida del coraggioso Eivor, in missione per guidare il proprio popolo fuori dal gelo della norvegia verso le ricche coste inglesi per affrontare l’armata sassone.

Un open world immenso e mai visto, uno scenario che sfrutta a pieno le potenzialità delle nuove console, regalando al giocatore un’esperienza unica.

Watch Dogs: Legion (10 Novembre)

Dopo il debutto su Ps4, questo capolavoro sbarca anche sulle console next gen, catapultandoci nelle strade di una Londra distopica e oscura, controllata dalla dittatura della Blume Corporation. Saremo chiamati a costruire una resistenza per combattere i tiranni, con la possibilità di reclutare qualsiasi PNG nella nostra squadra. Un lavoro immenso di Ubisoft che non deluderà i fan della serie.

Playstation 5 (19 Novembre)

A pochi giorni di distanza da Microsoft, Sony lancia la sua PS5 in due versioni, una fisica con disco e una totalmente Digitale. PS5 è basata su architettura AMD Custom equipaggiata con una GPU AMD Radeon RDN da 10 TFLOPs e supporto SSD.

Compatibile con PlayStation VR e con l’intero catalogo PS4 la nuova console sarà accompagnata dal nuovo controller DualSense, che sostituisce definitivamente il DualShock che aveva segnato due generazioni. Ma ne abbiamo già parlato ampiamente, quindi andiamo a vedere i giochi più interessanti al lancio.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (19 Novembre)

Il catalogo di PS5 si apre con un titolo validissimo: Marvel’s Spider-Man Miles Morales, seguito dello spettacolare Marvel’s Spider-Man uscito qualche anno fa su PS4.

Un anno dopo dagli eventi del primo gioco, l’adolescente Miles Morales trasloca nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Non vediamo l’ora di tornare a New York e vestire i panni del nuovo ragno nella versione next-gen di Insomniac.

SackBoy A Big Adventure (19 Novembre)

Grande ritorno della star di Little Big Planet in un’avventura platform molto distante da quella vista nella sua versione originale. Incredibilmente dinamico e interattivo, il titolo girerà a 60 fps in quanto questa a detta degli sviluppatori è una caratteristica che rappresenta uno dei pilastri fondamentali del gioco.

Demon’s Souls (19 Novembre)

Avete capito bene, qui non si parla di remake o di remastered, è Demon’s Souls! Il titolo di From Software ritorna nella sua versione originale interamente rivisitato, con un motore grafico spaventoso, sfruttando a pieno la potenza di PS5. Molti di voi l’avranno sicuramente giocato sulle vecchie console, ma vale la pena provare e “riprovare” mentre per i neofiti è sicuramente un acquisto imprescindibile.

Astro’s Playroom (19 Novembre)

Titolo degno di nota, il gioco preinstallato su Playstation 5 è stato pensato proprio per permettere ai nuovi giocatori di prendere confidenza con il nuovo controller DualSense e di scoprire tutte le potenzialità della nuova console e dei suoi accessori. Un gameplay semplice ed essenziale vi porterà alla scoperta di un mondo fantastico e ricco di citazioni dei vecchi titoli di Sony.

Disponibile per tutti i possessori di PS5 potrebbe essere la scusa perfetta per non acquistare alcun titolo al lancio e godersi prima tutte le sfaccettature offerte dalla nuova ammiraglia Sony.

Godfall (19 Novembre)

Annunciato ufficialmente ai Game Awards 2019, fa parte della line up di lancio di PS5.

Un RPG incentrato sul loot tanto da essere definito looter-slasher, i giocatori infatti saranno dotati di armi corpo a corpo e di armature chiamate Vlorplates.

Della trama non conosciamo molto, i personaggi dovranno fermare una misteriosa apocalisse che si è scatenata. Ma dalle immagini e dai video mostrati in quest’ultimo anno abbiamo potuto constatare con i nostri occhi il salto generazionale.

Insomma, novembre è un mese davvero ricco di uscite e soprattutto un salto verso il futuro per il mondo dei videogiochi.