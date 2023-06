Roger Sanchez, Klingande, Dennis Ferrer e Rocco Hunt per l’estate del Maracuja Club

Prende il via il 1° luglio la stagione della più grande discoteca del nord della Sardegna a Budoni in provincia di Sassari: tra divertimento e tanta buona musica le emozioni sono assicurate.

Roger Sanchez, Klingande, Dennis Ferrer, Rocco Hunt, Damante, Rhove, Rondodasosa. Sono questi solo alcuni degli ospiti che animeranno le serate del Maracuja Club, la discoteca situata a Budoni in provincia di Sassari, che riapre al pubblico per la stagione estiva 2023.

«Il nostro mantra è stato, fin dalla fondazione, trasmettere emozioni. Abbiamo sempre voluto stupire i nostri ospiti e offrirgli il meglio del panorama musicale. Ascoltare una buona musica, poter ballare, conoscere nuove persone e vivere momenti di relax, questo è quello che puntiamo a donare agli altri, ogni giorno, con il nostro lavoro», spiega Gennaro Santarpia, il general manager del Maracuja Club.

Divertimento ed emozioni

Con una capienza di 1.500 persone in un’area di oltre 2.500 mq in una struttura che vanta tre sale comunicanti, ciascuna con la possibilità di personalizzare arredi ed allestimento, il Maracuja Club è oggi la più grande discoteca del nord della Sardegna.

Negli anni è diventata una location di riferimento per ascoltare i più grandi interpreti della scena musicale italiana ed internazionale. Negli anni si sono avvicendati sul palco del Maracuja artisti come Achille Lauro, Ghali, Luchè, Pinguini Tattici Nucleari, Gue Pequeno, Bresh, Capo Plaza, Axwell, Martin Solveig e Little Louie Vega.

La stagione 2023 parte il primo luglio, per l’apertura in consolle ci sarà Sick Luke, per poi proseguire con Vale Pain, Neza e Nabi (8 luglio), Rondodasosa e Nko (18 luglio), Olly (25 luglio), Andrea Damante (29 luglio). Questi i primi annunci stagionali.

Anche agosto è ricco di appuntamenti con Rhove (1° agosto), Klingande (5 agosto), Rocco Hunt (8 agosto), Snap! E Double you (10 agosto), Roger Sanchez (12 agosto), Dennis Ferrer e Shimza (15 agosto). E tanti altri fino alla chiusura della stagione estiva prevista per inizio settembre.

«Lanceremo anche altri format durante l’estate come “PL4YL1ST – Total White” con la Direzione Artistica di due storici Djs della Costa Smeralda, Dj Gass Krupp e Dj Nello Simioli, il format “Senorita” che spopola in tutta Italia con musica reggaeton ed, infine, serate dove ricordare e ballare super hit 90-2000 “Super Hits”», conclude Santarpia.

Grande attenzione anche per il tema sicurezza. Il Maracuja Club, infatti, mette a disposizione dei pullman da molte località della Sardegna (Nuoro, Siniscola, Olbia) per accompagnare i suoi clienti al locale e ritorno, evitando così il rischio di incidenti stradali.

Tutte le info aggiornate sugli eventi in calendario sul sito https://maracujaclub.it/eventi/

Biglietti su Ticket Master https://www.ticketmaster.it/artist/maracuja-club-summer-season-biglietti/1209933