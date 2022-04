Roccaraso, conclusa la III edizione del Minisci con 400 bambini in gara: premiati i vincitori assoluti

Criterium Minisci a Roccaraso: come 400 bambini diventano campioni. Concluso con successo il circuito di tre gare per i bimbi dai 4 agli 8 anni sospeso nel 2020 per la pandemia. Premiati i vincitori assoluti.

Si è concluso a Roccaraso il terzo Criterium Minisci, un circuito di gare riservato esclusivamente ai piccoli sciatori dai 4 agli 8 anni. Tanta voglia di tornare a sciare, di stare all’aria aperta e di ritrovare i compagni di gioco per i bambini che non hanno potuto più indossare gli sci dal marzo 2020 a causa del Covid. Dopo quasi due anni di stop sono finalmente tornati sulle piste da sci e l’edizione di quest’anno ha superato le più rosee previsioni di partecipazione.

Più di quattrocento gli iscritti in ciascuna delle tre gare, organizzate da 4 sci club del Comitato Campano Pugliese, Sci club Napoli, sci club 2010, Sai e sci club 3punto3 con 260 partecipanti della categoria superbaby (nati negli anni 2014 e 15) e 150 della categoria topolini (classe 2016-17 e 18).

La prima gara, disputata a fine febbraio, è stata il miniGS, un primo approccio con lo slalom Gigante in cui le distanze tra le porte sono proporzionali al loro fisico e alle loro capacità. La seconda prova a marzo, il miniMIX, è stata utile per imparare i cambi di ritmo, con alternanza di pali stretti e curve da gigante. E domenica scorsa si è concluso il Criterium con il mini cross, dove saltini, onde e curve paraboliche hanno rappresentato un’ottima occasione per sviluppare le abilità motorie. Per molti di loro è stato un bel gioco, per tutti una medaglia per aver partecipato ed una felpa per ricordare l’edizione di quest’anno. Tanto l’anno prossimo ne avranno una nuova, questa sarà sicuramente piccola, perché i piccoli sciatori crescono in fretta e alcuni di loro diventano dei veri campioni, come è successo a Giada D’Antonio dello sci club Vesuvio che questa settimana ha vinto ben 2 medaglie d’oro ai Campionati Italiani Children.

Al termine del circuito sono stati premiati i vincitori assoluti del Circuito per le cinque categorie in gara, sia maschili sia femminili, ovvero 10 categorie differenti con un ex aequo e 6 sci club rappresentati.

Superbaby 1 Femminile: Azzurra Maria Pierro (Ski tribe) – Maschile : Leonardo de Cinti (Sai);

Superbaby 2 F : Martina Schiano (sc Napoli) a pari merito con Andrea Colantoni (sc 3punto3) – M: Daniel Oddis (sc Roccaraso);

Topolino 2016 F : Gaia Oddis (sc Aremogna) – M: Matteo Cozzolino (sc Napoli);

Topolino 2017 F : Ginevra Taricani (sc Napoli) M: Guido Signoriello (ski tribe);

Topolino 2018 F : Nicole Pignata (sc Napoli) M: Vittorio Marinari (sc Napoli).