Roccaraso: assegnati 25 titoli di campioni regionali Campani di sci

Sci: assegnati 25 titoli di categoria in 3 specialità sulle piste dell’Aremogna e Pizzalto. Doppietta per Antonio Di Mare e Semire Dauti nella categoria Children e per Beatrice D’Acunto, tra i Giovani.

Sono stati assegnati 25 titoli di campioni regionali del Comitato Campania-Puglia, G conquistati da 18 atleti appartenenti a 7 sci club, nel lungo week end di Roccaraso organizzati dallo sci club 3punto3 e Vesuvio, nelle tre discipline di sci alpino, SuperG, Gigante e Slalom.

Venerdì il SuperG sulla pista Gravare dell’Aremogna, ha assegnato i primi titoli che, nella categoria ragazzi sono andati al SAI, conquistati da Emma Cricrì e Antonio Di Mare. I Campioni regionali della categoria allievi del 2022 sono Semire Dauti dello sci club Aremogna e Nicolò Vitto Massei del SAI, mentre nella categoria Giovani lo sci club Napoli ha vinto con Vittoria Fabbio e Alessandro Bernardo Spera, che si sono aggiudicati anche il titolo nella categoria Aspiranti. Sabato, per lo Slalom Gigante ci si è spostati sulla pista Canguro di Pizzalto per disputare la gara valida come “V Memorial Piero Minopoli”, in ricordo di un grande sciatore prematuramente scomparso. La pista e le condizioni meteo hanno reso la gara veramente impegnativa, molti concorrenti non sono arrivati al traguardo, ma lo svolgimento è stato comunque regolare.

La vincitrice del Trofeo è stata Giada d’Antonio dello sci club Vesuvio e il suo primato non è stato solo quello di aver fatto registrare il miglior tempo assoluto nella prima manche, ma anche quello di essere la più giovane tra tutti i concorrenti (categoria ragazzi) e colei che ha battuto anche gli avversari di tutte le categorie maschili. Nella categoria allievi maschile sì è laureato campione regionale 2022 Leonardo Iarussi dello sci club Napoli.

La campionessa regionale allieve di questa stagione è stata Carlotta Caloro dello sci club Napoli, che all’indomani del suo sedicesimo compleanno, si è fatta proprio un bel regalo. Mentre nella maschile si è aggiudicato il titolo regionale GS, Luigi Attanasio dello sci club Settecolli del team BBC.

Campioni regionali della categoria Giovani e della categoria aspiranti Beatrice d’Acunto e Antonio Spagna Musso del SAI. Unico titolo assegnato nella categoria senior di tutti i campionati è stato quello conquistato da Ugo Parenti dello sci club Vesuvio.

Nello slalom di domenica torna sul podio Antonio di Mare (Sai) che si è aggiudicato anche il trofeo Teknowoll per aver fatto registrare il miglior tempo assoluto della categoria ragazzi. Il secondo trofeo se l’è aggiudicato Gustavo Baculo dello sci club Posillipo, per essere stato il più veloce nel tracciato riservato alle categorie allievi/giovani, oltre, naturalmente, al titolo di campione regionale della categoria allievi.

Nella categoria ragazze vittoria di Asia Caronti dello sci club 3punto3 e tra allieve campionessa regionale 2022 è Semire Dauti dello sci club Aremogna. Beatrice d’Acunto del SAI ha vinto nella categoria Giovani assicurandosi, anche in questa gara, il titolo aspiranti. Aldo Brancaccio dello sci club Napoli è Campione regionale Giovani, seguito da Francesco Marasco che si è aggiudicato il titolo aspiranti.

“La bella sorpresa di quest’anno è la varietà di sci club presenti nel medagliere che testimonia la grande crescita di molti sodalizi ed il miglioramento tecnico e agonistico dei tanti atleti in gara“, ha dichiarato il presidente del Comitato FISI della Campania-Puglia, Agostino Felsani.