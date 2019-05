Salvini a Napoli: “Qui per stringere la mano a chi ha arrestato gli autori della sparatoria”

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è a Napoli dopo l’arresto dei fratelli Del Re, autore materiale e complice dell’agguato avvenuto a piazza Nazionale venerdì scorso, in cui è rimasta ferita la piccola Noemi.

Salvini a Napoli | “Ci sarà il decreto sicurezza 2 che darà ulteriore forza. Inoltre dobbiamo fare tantissime assunzioni al ministero dell’Interno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, giunto in Prefettura a Napoli di rientro da Catanzaro, dopo l’arresto dei fratelli Del Re, accusati di aver ferito la piccola Noemi venerdì scorso. Poi il vicepremier è tornato sull’emergenza sicurezza in città: “Ci sono 20mila delinquenti in giro per Napoli con sentenze passate in giudicato. La giustizia per mancanza di personale non riesce a proseguire il compito dopo gli arresti. Servono nuove assunzioni. Il problema esiste ed è concreto. E’ un problema da portare in Consiglio dei ministri e in sede europea. La mancanza di poliziotti e di medici è un problema e non si può andare avanti così”.

Le parole del vicepremier leghista

“La città sta dando bellissime risposte, serve repressione ma anche prevenzione e noi proviamo a dare una risposta a 360 gradi anche nel mondo del lavoro”. Ha proseguito il vicepremier, che alla domanda dei cronisti se dopo gli ultimi episodi non sarebbe il caso di essere presente più spesso a Napoli, ha risposto: “eccomi qua, sono venuto già cinque volte, a Milano e Roma una. I reati in Italia sono diminuiti del 15 per cento in Italia, anche a Napoli. Oggi vengo solo a stringere la mano a chi ha arrestato i delinquenti sperando che restino in galera a lungo”, ha sottolineato.

“Oggi sono qua per dire grazie agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine, alla Questura e alla magistratura che hanno lavorato giorno e notte. E’ una bellissima giornata per due motivi, perché Noemi sta meglio e sta lottando e per il fatto che sono stati arrestati gli autori della sparatoria”. Il ministro è stato ricevuto dal prefetto Carmela Pagano e dal questore Antonio De Iesu.