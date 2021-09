Piogge e temporali in arrivo, allerta meteo in Campania per la giornata di domani

A partire dalla mezzanotte è stato diramato un avviso di allerta meteo in Campania a causa dell’arrivo di possibili temporali, raffiche di vento, fulmini e grandine.

La protezione civile della regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania con livello di criticità idrogeologica per temporali di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani. “E’ in atto sulla Campania – si legge nella nota – una elevata instabilità atmosferica che genera precipitazioni repentine, e anche molto intense, fortemente localizzate. Tali fenomeni temporaleschi sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione”. La protezione civile segnala, infatti, che le precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche molto intense. Si prevedono anche possibili raffiche di vento nei temporali.

“Si raccomanda agli enti competenti di prestare la massima attenzione alle aree interessate da incendi e ai territori fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico e di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi” conclude la nota.