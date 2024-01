Patti di inclusione sociale per l’assegno da 500 euro, Luca Trapanese: “Ancora nessuna domanda”

I Patti di inclusione sociale e l’assenza di domande sulla piattaforma GepI. Come richiedere l’Assegno di inclusione sociale?

Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali, parla dei Patti di inclusione sociale che “non sono ancora partiti a Napoli”, come riporta l’articolo redatto da Fanpage. L’assessore interviene dunque sull’assegno da 500 euro al mese. “Non risultano ancora domande sulla piattaforma GePI” prosegue Luca Trapanese nell’articolo scritto dal collega Pierluigi Frattasi.

I Corsi di supporto per la formazione al lavoro, prosegue l’articolo, sono rivolti a tutti i cittadini che “possono lavorare” con un contributo di 350 euro al mese per la durata di un anno. Coloro invece che non possono lavorare hanno diritto all’Assegno di inclusione da 500 euro al mese.

L’Inps attesta che sono 110mila le domande giunte a Napoli in merito alla richiesta di Assegno di inclusione e che dalla Regione Campania hanno preso il via i corsi SFL. Nonostante ciò, nulla è apparso sulla piattaforma GePI. A parlarne a Fanpage è l’assessore Luca Trapanese che ha dichiarato: “E’ molto presto per avere dei numeri” che potrebbero giungere nei prossimi giorni e chiarire quali cittadini hanno diritto all’Assegno di inclusione sociale.

La domanda, intanto, per l’Assegno di Inclusione sociale deve essere fatta attraverso l’Inps o Caf. Inoltre, per i corsi SFL le domande sono state compilate a partire dal mese di settembre 2023. In seguito, i cittadini che presentano domanda dovranno iscriversi sulla piattaforma SIISL e indicare tre Agenzie per il Lavoro che potranno contattarli.