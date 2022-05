Panini Comics, la Disney festeggia il 90° anniversario di Pippo

Panini Comics celebra il 90° Anniversario di Pippo su Topolino con una copertina d’eccezione, e con due volumi pensati per rendere omaggio al più grande amico di Topolino: I Pensieri di Pippo e Io Pippo.

Il celebre personaggio Disney Pippo festeggia il 90° anniversario! Siete pronti per una grande festa? Panini Comics celebra questa ricorrenza su Topolino con una copertina d’eccezione, approfondimenti, storie e tante curiosità, e con due volumi pensati per rendere omaggio al più grande amico di Topolino: I Pensieri di Pippo e Io Pippo.

Apparso per la prima volta sullo schermo nel maggio 1932 nel cortometraggio Mickey’s Revue (La rivista di Topolino), Pippo ha da subito appassionato gli spettatori. Non si chiamava ancora Pippo e aveva un aspetto meno “giovane” di come lo conosciamo… era uno spilungone con barbetta e occhialini! Un grande restyling si avrà già l’8 gennaio 1933 quando debuttò su una striscia domenicale per i quotidiani statunitensi, disegnata da Floyd Gottfredson. Nell’ottobre del 1933, invece, viene pubblicata la storia Topolino poliziotto e Pippo suo aiutante, prima di una lunghissima serie in cui la coppia di amici è protagonista assoluta… incredibili avventure che vanno avanti da 90 anni e che vengono celebrate su Topolino 3467 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 maggio – con la cover disegnata da Corrado Mastantuono e con la storia Pippo e i bracciali di Maciste, sceneggiata da Francesco Artibani e con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio. Che cosa hanno in comune Maciste, l’uomo dalla corporatura gigantesca e dalla forza straordinaria e Pippo, alto e dinoccolato?

Pippo e i bracciali di Maciste è una storia imprevedibile in cui Artibani e Pastrovicchio hanno cercato di festeggiare Pippo dando vita ad una storia che racchiudesse la sua essenza e che ricreasse parte di quel gusto retrò che si respirava nelle sue primissime apparizioni. “Con Lorenzo Pastrovicchio abbiamo pensato di celebrare Pippo tornando un po’ alle origini, quando graficamente non somigliava ancora al Pippo di oggi, ma era ugualmente divertente e sorprendente” commenta Francesco Artibani “Come abbiamo già fatto per il 90esimo anniversario di Topolino, abbiamo pensato di festeggiare anche lui con una storia che fosse contemporaneamente classica e nuova. Topolino, Pippo e Paperino quando sono insieme riescono infatti a sprigionare un’energia unica che va al di là del tempo – e questa è la loro forza principale”. Lorenzo Pastrovicchio, invece, afferma: “Mi sono ispirato alle fattezze classiche dei personaggi delle origini, quelli di Ub Iwerks e del primo Floyd Gottfredson. Ho cercato di rielaborare tutto attraverso un tratto simpatico con effetto “cartoon”, anche grazie ai colori di GFB Comics, in questo caso di Andrea Stracchi, con una palette “vintage” e punte di colore più moderno”.

Insieme a Topolino 3476 sarà anche disponibile una nuova statuina 3D gold: dopo Topolino, Paperino, Zio Paperone e tanti altri arriva quella dedicata a Pippo, per rendere ancora più prezioso quest’anniversario e ampliare la propria collezione.

Per celebrare al meglio questo novantesimo anniversario, inoltre, il 19 maggio arriva in libreria, fumetteria e su Panini.it il volume I Pensieri di Pippo che raccoglie le storie del buffo, sbadato, pasticcione Pippo, tratte dall’omonima raccolta Walt Disney edita nella storica collana Oscar Mondadori degli anni ‘70. Pippo e la bella Lea, Pippo a Hollywood, Pippo e lo spettro fallito, Pippo cervello del secolo: quattro storie “cult” originariamente pubblicate sui quotidiani statunitensi tra gli anni ‘40 e ‘50 – rimontate su tre strisce a colori – che presentano il personaggio di Pippo nella sua vera essenza, ovvero quella di sognatore, filosofo, spirito libero e anticonformista, tra pregi, difetti e contraddizioni. Ogni storia è riproposta in una versione aggiornata, accompagnata da un ampio apparato redazionale che fa da corollario.

È già disponibile, invece, Io Pippo, un nuovo capitolo della collana di eleganti e preziosi volumi monografici, tutti dedicati ai protagonisti del mondo Disney. Questa volta, ovviamente, il turno è di Pippo, con una raccolta delle più belle storie, scritte e disegnate da grandi autori di ogni epoca. Grandi avventure ma anche risate, per 304 pagine di imperdibile fumetto che permetteranno anche ai lettori più giovani di appassionarsi ad uno dei personaggi Disney più iconici.

Un mese ricco di appuntamenti imperdibili per celebrare un personaggio davvero unico e trasversale, che negli anni è riuscito a conquistare l’affetto dei lettori di diverse generazioni.