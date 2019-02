Benevento news: il ponte San Nicola resterà chiuso alla circolazione fino alle 17. Tecnici al lavoro per le verifiche programmate.

Dopo la chiusura in via precauzionale successiva alla tragedia del ponte Morandi di Genova e la riapertura dello scorso dicembre, nella giornata di oggi il ponte San Nicola a Benevento (progettato dall’ingegner Riccardo Morandi nel 1955, una decina di anni prima del ponte tragicamente crollato nella città ligure) resterà chiuso al traffico per gran parte della giornata di oggi.

Si tratta di un appuntamento programmato per effettuare delle prove di carico e valutarne la stabilità. L’interruzione è cominciata dalle 6 di stamattina e durerà fino al pomeriggio, con la riapertura fissata per le ore 17. Sul posto, al momento, i Vigili Urbani per veicolare il traffico verso una zona alternativa. Previsto anche l’arrivo di una ditta privata di Benevento, la Geo In, che, insieme ai tecnici dell’Università, effettueranno questi test di carico.

“Si tratta delle ultime verifiche in programma – ha spiegato a “Ottopagine” la Prof.ssa Maria Rosaria Pecce dell’università del Sannio, coordinatrice per le indagini -. Stiamo effettuando le prove di carico. I risultati saranno poi analizzati e solo dopo si avrà il quadro completo dello stato di salute del ponte“.

Migliaia di quintali sono stati posizionati sulla campata del ponte, per poi effettuare le misurazioni attraverso le strumentazioni: sono sei i camion arrivati per effettuare le prove di carico. I mezzi hanno effettuato dei transiti lungo il ponte, posizionandosi in corrispondenza dei punti dove sono stati posizionate le strumentazioni che hanno così rilevato le sollecitazioni: tali dati ora dovranno essere analizzati e studiati.