Nocera Superiore baciata dalla Fortuna: vinti 515mila euro al Superenalotto

Nocera Superiore: il fortunato vincitore si è aggiudicato circa 515mila euro grazie a un 5 Stella al Superenalotto.

La dea Fortuna ha fatto tappa a Nocera Superiore: la città del Salernitano ha infatti festeggiato una vincita al Superenalotto da circa 515mila euro (per la precisione 514. 978, 75 euro).

La cospicua vincita non riguarda ovviamente l’ultramilionario 6 ma la combinazione 5 Stella, che permetterà al fortunato vincitore di incassare più di mezzo milione di euro (circa un miliardo delle vecchie lire).

Come riportato da “Il Mattino”, la schedina fortunata (tra l’altro l’unica vincente ieri in Italia) è stata giocata al Bar Nazionale in via Nazionale.