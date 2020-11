Netflix: Ecco le migliori uscite per il mese di dicembre 2020

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di dicembre 2020.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza indugi, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di dicembre 2020.

Film Netflix:

Mank – 4 dicembre 2020