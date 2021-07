Netflix: ufficiale l’ingresso del colosso nel mondo del gaming

Netflix. Il colosso dello streaming annuncia con una nota ufficiale l’ingresso nel mondo del gaming con i giochi inclusi nell’abbonamento.

Era nell’aria già da qualche tempo, ma è finalmente arrivata l’ufficialità. Netflix, colosso dello streaming a livello mondiale, entra nel mondo del gaming. I videogiochi faranno parte dell’offerta in abbonamento.

Non si conoscono ancora bene i modi ne tantomeno i tempi con cui Netflix metterà in pratica quest’iniziativa, alcuni già parlano di accordo con Sony per un’interazione con la PlayStation.

Quello che sappiamo per certo è che il primo passo nel mondo del gaming sarà fatto attraverso i giochi mobile, come annunciato ufficialmente nella nota.

“Siamo nelle prime fasi di un’espansione verso il settore del gaming […]. Consideriamo i giochi come un’altra categoria di contenuti, come film, animazione e serie TV. I giochi saranno inclusi nell’abbonamento Netflix dei membri senza costi aggiuntivi ed inizialmente, ci concentreremo principalmente sui prodotti per dispositivi mobili. Siamo molto entusiasti della nostra offerta di film e serie TV […] ma pensiamo anche che sia il momento giusto per capire meglio quanto ai nostri utenti possano interessare i videogiochi”.

