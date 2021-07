Netflix, aggiunta la funzione di download parziale su mobile

Netflix. Grazie all’ultimo aggiornamento tecnico su mobile, sarà presto disponibile la funzione di download parziale dei contenuti.

Arrivano grandi notizie per tutti gli utenti Netflix, in particolare quelli che sfruttano la celebre piattaforma di streaming da mobile. L’ultimo aggiornamento tecnico, infatti, oltre ad aver ottimizzato la fruizione dei programmi, ha inserito un funzione fondamentale.

Stiamo parlando del download parziale dei contenuti, con la quale sarà possibile, finalmente, iniziare a vedere il prodotto selezionato prima che il download sia completato al 100%.

Tutti gli utenti mobile sanno quanto questa nuova possibilità sia fondamentale per la fruizione di serie tv e film. Prima bisognava attendere che il prodotto fosse completamente scaricato, con il rischio che perdite di connessione interrompessero il download, di fatto impedendone la visione, anche parziale.

Ovviamente per vedere tutta una serie o un film ci sarà bisogno di completare il download, ma in situazione di lunghe attese, tra treni e aerei, questa opzione sarà fondamentale. Questa funzione fa parte di un progetto più ampio volto a migliorare sempre di più l’esperienza dell’utente.

Netflix fa sapere che per il momento sarà disponibile solo per sistemi Android, per i sistemi iOS sarà necessario attendere ancora qualche mese, purtroppo.

Rileggi le ultime anticipazioni di Netflix.