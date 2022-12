Natale a Città della Scienza, gli eventi dall’8 dicembre all’8 gennaio

I tanti laboratori che avranno luogo a Città della Scienza nel fine settimana, avranno per tema il Natale e le sue tradizioni.

Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 Città della Scienza vestirà i colori del Natale con tante attività per tutti i visitatori! I tanti laboratori nel fine settimana del museo interattivo, avranno per tema il Natale e le sue tradizioni. Sarà inoltre possibile visitare le nuove interessanti mostre temporanee:

Spazio al Futuro, promossa dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare- INFN, che coinvolge il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’Universo e delle leggi fisiche che ne regolano il funzionamento; Aquae – il futuro è nell’oceano realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche -CNR dedicata agli oceani, che illustra, con prototipi e installazioni, le principali caratteristiche dell’ambiente marino, con particolare attenzione all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno sviluppo sostenibile.

“Bonelli Story, guardando Procida, un mare di storie a fumetti” con trecento opere esposte per celebrare gli 80 anni di Sergio Bonelli Editore (Bonelli Story arriva a Napoli, la mostra dall’8 dicembre a Città della Scienza).

Da Tex a Dylan Dog, passando per Zagor e Dragonero: una spettacolare esperienza ricca di oggetti rari e curiosità sulle serie che hanno fatto la storia del fumetto italiano. In più c’è una sezione speciale dedicata all’albo de “Il Commissario Ricciardi a Fumetti”, realizzato per omaggiare Procida Capitale della Cultura.

Il Planetario presenterà al proprio pubblico nuovi live show, dedicati al cielo del mese di dicembre; sabato 10 dicembre alle 17 ci sarà inoltre la proiezione del film documentario STAR STUFF del regista Milad Tagshir, un viaggio che tocca tre tra i più importanti osservatori astronomici del mondo, situati negli angoli più remoti del pianeta: il deserto di Atacama in Cile, il Grand Karoo in Sudafrica e l’isola di La Palma, nell’Oceano Atlantico.

Venerdì 16 dicembre alle 16, nell’ambito della Seconda Giornata Nazionale dello Spazio promossa da ASI e Governo italiano, uno show gratuito (obbligatoria la prenotazione) in cui con Angelo Zinzi dell’ASI, si parlerà della missione della NASA “DART”, la prima mai tentata dall’umanità per provare a deviare l’orbita di un asteroide.

E come da tradizione l’Epifania chiuderà il periodo natalizio con la Grande Festa della Befana che si svolgerà a Città della Scienza il 6 gennaio dalle 9 alle 17 (biglietto unico 7€) con tanti science show, animazioni per i più piccoli e tante belle sorprese, sempre all’insegna della scienza e della tecnologia.