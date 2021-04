Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Dopo la sconfitta del Milan, Napoli-Lazio diventa una partita fondamentale per la rincorsa a un posto nella prossima Champions League: tutti i modi per seguirla.

E’ una vera e propria finalissima in chiave Champions la sfida di questa sera alle ore 20,45 Napoli-Lazio al Maradona. Mister Gattuso ha qualche dubbio di formazione. Sicuramente non a centrocampo dove Bakayoko e’ il sostituto dello squalificato Demme. Con il francese agiranno Fabian e Zielinski. Lo spagnolo e il polacco stanno vivendo un momento di forma importante ma dovranno stare molto attenti di fronte al reparto a cinque di Simone Inzaghi. In difesa i due centrali saranno Manolas e Koulibaly. A destra Di Lorenzo mentre a sinistra Hysaj e’ in vantaggio su Mario Rui. Tra i pali c’e’ Meret. In attacco piu’ Mertens che Osimhen come prima punta. A destra Lozano dovrebbe far tirare un po’ il fiato a Politano. A sinistra l’intoccabile Insigne.

La Lazio, dal canto suo, va a caccia della sesta vittoria consecutiva. Massimiliano Farris, intervenuto ieri in conferenza stampa al posto di Simone Inzaghi, ha presentato la gara ammettendo alcuni “piccoli acciacchi” per la squadra: “La gestione delle energie in questo momento e’ secondaria: c’e’ questa partita domani, chi sta bene e ha recuperato dopo le fatiche con il Benevento sara’ a disposizione, forse a gara in corso potremo effettuare delle valutazioni”, ha detto il vice allenatore biancoceleste.

Conferme per il terzetto di difesa composto da Marusic, Acerbi e Radu mentre sulle corsie laterali tocchera’ a Lazzari e Fares. Da valutare le condizioni di Luis Alberto a centrocampo. Lo spagnolo era assente nell’allenamento di ieri: in caso di forfait, spazio ad Andreas Pereira con Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. Caicedo contende a Correa una maglia da titolare con Immobile.

Napoli-Lazio, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi (Farris in panchina).

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

Napoli-Lazio, dove vedere il match

Il posticipo dello stadio “Maradona” sarà trasmesso questa sera ore 20,45, giovedì 22 aprile, in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet o sul proprio personal computer o notebook. O anche su Now Tv, piattaforma che permette di acquistare un singolo evento.