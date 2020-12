La Lazio passeggia su un Calcio Napoli irriconoscibile: 2-0 senza storia

Immobile nel primo tempo e Luis Alberto nella ripresa timbrano i gol. Oltre ad Insigne, Mertens e Osimhen, Gattuso durante la partita deve fare a meno anche di Kolulibaly e Lozano

Dopo l’immeritata sconfitta contro l’Inter a Milano, per il Calcio Napoli un’altra trasferta difficile a Roma contro la Lazio nel posticipo di Serie A. Tra sabato e pomeriggio di domenica, vittorie per Milan, Inter, Juventus ed Atalanta. Sconfitta la roma proprio contro l’Atalanta.

Gattuso applica un po’ di turnover e presenta Maksimovic al centro della difesa. Politano in attacco.

Molte le assenze nelle due squadre: Osimhen, Mertens ed Insigne per gli azzurri mentre per i laziali pesanti le assenze di Acerbi e Correa.

Formazioni:

Lazio (3-5-2) Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski; Lozano, Petagna.

Cronaca:

Prima occasione su azione d’angolo per la Lazio al 4’ Caicedo, di testa, manda alto sulla traversa.

6’ bel cross di Lazzari deviato da Koulibaly. In piena area Immobile stoppa e calcia di poco alto.

Vantaggio per la Lazio per Immobile all’8’.

Bellissimo cross di Marusic per Immobile che di testa incrocia anticipando Maksimovic. Nessuna possibilità di intervento per Ospina. 1-0

Pessimi primi dieci minuti per il Calcio Napoli: gol e due azioni pericolose subite.

Ancora Lazio al 13’ su calcio da fermo. Luiz Felipe colpisce di testa ancora alto.

Al 17’ prima occasione per gli azzurri. Da Petagna a Fabian Ruiz che tira ma trova Reina. Dopo l’angolo ci provano Zielinski e Lozano ma prima para Reina e poi il tiro del messicano viene deviato in angolo.

Ci prova Caicedo al 30’ il pallone finisce alto.

Brutto primo tempo per il Calcio Napoli che appare lento e spesso impreciso.

Gattuso al 54’ cambia Koulibaly con Manolas e Politano con Elmas.

Secondo gol della Lazio con Luis Alberto.

Errore clamoroso di Mario Rui. Da Immobile a Luis Alberto che con un tiro a giro supera Ospina.

Il peggior Calcio Napoli della stagione è giustamente in svantaggio di due reti. Spenti, stanchi, senza grinta e quasi deconcentrati, gli uomini di Gattuso non sono mai riusciti dopo 60’ ad avere il controllo del gioco.

Ancora due cambi per Gattuso: dentro Lobotka e Gholam per Mario Rui e Bakajoko.

Al 73’ si infortuna anche Lozano. Al suo posto Malcuit.

Calcio Napoli a pezzi oltre agli assenti si sono aggiunti, durante la partita Koulibaly e Lozano.

Al 76’ Maksimovic ci prova su azione d’angolo. La palla finisce comodamente a Reina.

Bella azione del Calcio Napoli al 78’ con Petagna che arriva al tiro ma Reina blocca.

Inguardabili ed incommentabili: mai sconfitta fu più meritata. Il peggior Napoli della stagione e dell’era Gattuso. Molle, impreciso, senza cattiveria, senza idee e soprattutto senza nessuna voglia di giocare. Troppo facile chiamare in causa le assenze: il furore agonistico non dipende da chi non scende in campo. Se c’è una cosa che è inaccettabile durante una partita di calcio è la mancanza di impegno. Questa sconfitta umilia la classifica ma soprattutto lacera l’orgoglio…

Tutti al di sotto della sufficienza gli azzurri tranne Lozano, l’unico che cerca di creare qualche pericolo.

Mercoledì c’è il Torino affamato di punti e se èquesto il Calcio Napoli, rischia di regalarglieli.