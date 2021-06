Napoli Città Libro 2021: l’atteso evento a Palazzo Reale e piazza Plebiscito dall’1 al 4 luglio

Napoli Città Libro 2021: la terza edizione si terrà da giovedì 1 a domenica 4 luglio in quel di Palazzo Reale e piazza Plebiscito con stand, incontri ed eventi con tanti ospiti.

La letteratura torna finalmente grande protagonista con la terza edizione di Napoli Città Libro, prima fiera del libro italiana di nuovo aperta al pubblico dopo un anno e mezzo di pandemia da Covid 19.

L’attesissima manifestazione si terrà da giovedì 1 a domenica 4 luglio a Palazzo Reale e piazza Plebiscito, che ospiteranno gli stand di 92 editori provenienti da tutta Italia e oltre 100 tra incontri ed eventi del progetto dedicato al mondo dell’editoria e della lettura.

Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec, il tema della kermesse sarà quello dei “Passaggi”, di particolare attualità quest’anno per l’emergenza che stiamo ancora attraversando. Il programma dell’edizione 2021 si aprirà nel pomeriggio di giovedì 1 luglio (apertura dalle 15 alle 19) con la dedica a Luis Sepulveda e con un incontro speciale in memoria dello scrittore cileno, che sarebbe dovuto essere il testimonial della terza edizione della manifestazione e che invece è scomparso lo scorso anno proprio a causa del Covid 19.

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio, Napoli Città Libro sarà invece aperta dalle 10 alle 19. L’ingresso agli eventi in programma è fino ad esaurimento posti previo acquisto biglietto ingresso Fiera. I costi dei biglietti (acquistabili anche online) sono i seguenti: biglietto intero 5 euro (ridotto 3 euro per fascia d’età compresa tra i 18 e 25 anni e possessori Campania Artecard). Ingresso gratuito per under 18, studenti universitari, docenti MIUR, giornalisti, portatori di handicap con accompagnatore.

Tra i tanti ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, spiccano Maurizio De Giovanni, Marisa Laurito, Peppe Iodice, i The Jackal, Peppe Barra, Patrizio Rispo, Tony Tammaro e Raiz.

Spazio anche a temi di stretta attualità con lo scrittore siriano e dissidente politico Yassin al-Haj Saleh e il microbiologo Andrea Crisanti. Inoltre, ci sarà un’ampia finestra dedicata alla politica, vista la presenza di Massimo D’Alema e di tre candidati a sindaco di Napoli, ovvero Gaetano Manfredi, Antonio Bassolino e Catello Maresca.