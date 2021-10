Napoli capitale del benessere grazie al Terzo settore

Al convegno di Palazzo Ischitella la Fondazione Cusani promuove la creazione di una rete delle associazioni di volontariato, a sostegno della nuova amministrazione comunale.

Come può Napoli diventare la ‘Capitale del Benessere’ facendo aumentare il BLI, Better Life Index, ovvero l’indicatore della qualità della vita?

Il Convegno “Napoli capitale del benessere” che si è svolto a Palazzo Ischitella, organizzato dalla Fondazione Cusani, partendo dalla relazione annuale 2020 di Banca Italia e dalle considerazioni finali del Governatore Ignazio Visco, ha messo in evidenza le differenze empiriche tra il BLI e il PIL, Prodotto Interno Lordo, studiato dall’OCSE (Organizzazione Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

La relazione della dottoressa Eliana Viviano, del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, ha dato una panoramica della situazione economica delle famiglie in Italia e in Campania nel periodo post pandemico.

Ma benessere non è solo economico e monetario, deve valutare anche le condizioni di carattere sociale, civile e culturale che i Comuni riconoscono attraverso il grande contributo delle associazioni di volontariato, ovvero il Terzo Settore che affianca le istituzioni pubbliche e interagisce nell’interesse delle comunità.

Le potenzialità della città di Napoli sono innumerevoli e alcune sono state affrontate in questo convegno dai rappresentanti del mondo del lavoro della cultura e del sociale, che intendono contribuire alla crescita e allo sviluppo della nuova amministrazione, come Federica Brancaccio, presidente ACEN, Marco Esposito, giornalista e scrittore economico che ha presentato alcuni argomento del suo libro Zero al Sud, Desiree Klain, giornalista comunicazione sociale e Massimiliano Cerrito, presidente Festival Barocco

“È prevista dall’art. 11 dello statuto del Comune di Napoli la partecipazione attiva delle associazioni di volontariato – racconta Dario Cusani, presidente della Fondazione Gabriele e Lidia Cusani Onlus – e ci attiveremo con la nuova amministrazione affinché si crei la una rete digitale delle associazioni iscritte all’Albo Comunale quale strumento di interfaccia con tutti gli assessorati”.

La Fondazione Cusani ONLUS è responsabile del progetto (presentato ad ACEN Città Metropolitana) del Laboratorio Sociale Urbanistica Parametrica per la pianificazione Urbana Green City fondate sui motori di sviluppo dell’Industria Culturale e Ambientale a cura di Dario Cusani, Francesco Saverio Forte, Giuno d’Ecclesiis e Massimiliano Cerrito.