Terremoto in Umbria, registrata una scossa a Norcia di magnitudo Ml 4.1

Stanotte è stata registrata una scossa di terremoto in Umbria con epicentro a Norcia di magnitudo Ml 4.1. Tanta paura e gente in strada.

Alle ore 2:02 italiane del 1° settembre 2019 un terremoto di magnitudo Ml 4.1 si è verificato in provincia di Perugia, ad una profondità ipocentrale di 8 km, come riportato sul sito dell’INGV.

La località più vicina all’epicentro è Norcia, il cui capoluogo si trova a soli 4 km di distanza. La tabella che segue mostra le località poste entro 20 km dall’epicentro.

L’evento è stato risentito in un’area molto vasta, come mostrato dal questionario macrosismico online Hai Sentito Il Terremoto che viene compilato in questi minuti dagli utenti che hanno avvertito lo scuotimento. Dopo circa mezzora dalla scossa sono oltre 300 i questionari che coprono un’area che va da Ancona a Roma.

La scossa delle ore 2:02 è stata seguita da diverse repliche: fino alle 2:55 si sono registrate 23 scosse nella stessa area di cui una di magnitudo 3.2 alle 2:04 e una di magnitudo 3.0 alle ore 2:17. Le altre non hanno superato magnitudo 2.0.

Nell’ultima settimana in un’area di 30 km intorno a Norcia, sono stati registrati 118 eventi di magnitudo uguale o superiore a 1; quelli di magnitudo uguale o superiore a 2 sono stati 14.

Al momento i Vigili del fuoco non segnalano danni nei comuni interessati dal terremoto già interessati dal sisma di tre anni fa.