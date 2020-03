Quarantenesimo minuto: notizie su calcio e sport in genere. Sabato 28 Marzo

Interessanti interviste al Presidente dell’UEFA Ceferin ed al Presidente del Benevento Manniello

Sabato 28 Marzo

UEFA e campionati

Il presidente dell’UEFA Ceferin ha rilasciato una importante intervista a Repubblica toccando molti argomenti.

Prima di tutto si è detto favorevole allo slittamento della finestra di calciomercato auspicando una ripresa dei campionati prima della ripresa delle Coppe.

Per lo slittamento del calciomercato, ha affermato, ci sarebbe bisogno di un compromesso sui contratti per farli scadere più avanti con la logica conseguenza di uno slittamento, appunto, del calciomercato.

Ceferin ha parlato anche della possibilità per il prossimo anno calcistico di “adeguare” da parte delle Leghe il calendario in modo da rendere possibili gli europei nel 2021.

Serie A

La Lega di serie A annuncia la prossima riunione in conference call per il 3 Aprile. All’ordine del giorno vari argomenti: considerazioni sullo stato di emergenza relativo al coronavirus; cosa fare del campionato; interventi sugli stipendi dei tesserati.

Intervista al Presidente del Benevento Franco Manniello

Il presidente del Benevento ha rilasciato a Radio Punto Nuovo una intervista interessantissima nella quale ha toccato tutti i punti più spinosi di questo particolare momento del calcio italiano e mondiale. La riportiamo integralmente:

Molte persone vivono fuori da questa realtà, è peggio di una guerra, una cosa inimmaginabile. Fin quando non uscirà un vaccino, cambierà radicalmente il modo di vivere. In proporzione, i contraccolpi della Juve Stabia, toccheranno anche alla Serie A. C’è bisogno di un ridimensionamento. A volte leggo notizie ed è come se nulla fosse, ma stiamo parlando di più di 8.000 morti. Chi porterà la famiglia al cinema, al ristorante, allo stadio, prima di un vaccino? Attualmente tutte le aziende sono chiuse, senza sapere quando si riprenderà normalmente, dunque in queste categorie o in Serie A, sarà impossibile pensare a qualcosa di concreto. Bisogna salvare il sistema calcio, stiamo vivendo peggio di una guerra mondiale.

Sulla prossima stagione – “O cambiano le regole o molte squadre non si iscriveranno al campionato, questo è emerso da chiacchierate con altri presidenti. In epoca grassa ho fatto contratti con obbligo di riscatto alla salvezza, adesso è successo questo poco, è nelle mie possibilità di ottemperare a questi contratti. Lì dove c’è l’obbligo, sarebbe giusto tramutarlo in diritto: qui ragionano tutti, ma nessuno mette un euro nel sistema. Vivo a Sorrento, tutto è chiuso, con problemi enormi e magari devo sentire che il Barcellona non vuole ridurre gli stipendi. Ci vorrebbe un esame di coscienza. Parliamo di centinaia di migliaia di persone che perderanno il lavoro, prima di questo campionato, penserei a sostenere il sistema dall’anno prossimo.Quale azienda farà la sponsorizzazione l’anno prossimo? E leggo ancora quotidiani sportivi parlare di milioni, Raiola di qua, i problemi saranno altri. Ripresa di campionato? Se fossi un calciatore non andrei mai in Lombardia. Sento gli altri presidenti, attenzione, do la mia parola: dalla Serie B in poi si mettono tanti soldi, bisogna fare un ragionamento serio. È inutile che Tommasi dica “Vediamo…” ma che vuoi vedere? I medici che stanno morendo guadagnano 3.000 euro al mese”.

Calcio Napoli

Proseguono le voci di mercato in casa azzurra ed in particolare su Milik. Molti i club interessati al polacco che difficilmente rinnoverà col Calcio Napoli, in particolare l’Atletico Madrid metterebbe sul piatto Diego Costa oppure qualche terzino che in passato è stato sull’agenda degli azzurri.

In questo periodo di grande confusione, molte sono le voci che elogiano la gestione nei bilanci del Calcio Napoli che non solo è tra le pochissime ad avere un bilancio in attivo ma è forse l’unica a non avere esposizioni verso le banche. Da questo punto di vista la gestione di De Laurentiis potrebbe essere un’arma in più alla ripresa dei tornei.

