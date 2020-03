Calcio Napoli, si lavora per il rinnovo di Fabian Ruiz

Sul giovane centrocampista del Calcio Napoli ci sono Barcellona e Real Madrid, intenzionate a riportare l’ex Betis Siviglia in Spagna.

Fabian Ruiz, dopo il primo anno di consolidamento nel campionato italiano e nonostante i risultati altalenanti del Calcio Napoli in questa stagione, rischia di innescare una vera e propria asta in Spagna l’estate prossima. Barcellona e Real Madrid, che all’epoca in cui De Laurentiis versò al Betis Siviglia la clausola di 35 milioni erano distratti, adesso farebbero carte false per aggiudicarsi il cartellino dello spagnolo, protagonista del titolo europeo Under 21 della ‘Roquita’.

Il Napoli, però, non dovrebbe lasciarlo partire, a meno di clamorose offerte da parte dei club fra i più titolati nel mondo. Il club partenopeo sta studiando l’ipotesi di rinnovo da sottoporre al centrocampista 23enne, che poi dovrà decidere il proprio futuro.