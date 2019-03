Pallanuoto, Coppa Italia: La Canottieri Napoli a Bari contro l’Ortigia

Pallanuoto. Coppa Italia. Domani sera (alle 19,30) allo Stadio del Nuoto di Bari la Canottieri Napoli gioca a Bari contro l’Ortigia.

Campionato sospeso per dare spazio alla Final Eight di Coppa Italia che prende il via domani allo Stadio del Nuoto di Bari. La manifestazione tricolore, vinta lo scorso anno sempre a Bari dalla Pro Recco, si concluderà domenica con le due finali, quella del 3 e 4 posto che si giocherà alle 14 e quella per il primo e secondo posto alle 16.

Per entrambi le finali è prevista la diretta su Rai Sport HD. La Canottieri Napoli giocherà domani sera alle 19,30 (diretta WP Channel) contro i siciliani dell’Ortigia in una partita secca. Chi vince si gioca la semifinale con la vincente della sfida fra Pro Recco e Posillipo, chi perde invece va a casa.

Gli altri quarti vedono difronte il Brescia con la Lazio, lo Sport Management con il Bogliasco e Pro Recco-Posillipo. Le sfide di campionato fra Canottieri Napoli e Ortigia sono in perfetta parità: una vittoria per parte maturate nelle rispettive gare casalinghe. Ora invece in campo neutro è difficile fare previsioni anche se la Canottieri dovrà ancora fare a meno del suo centroboa Milos Vukicevic infortunato.

“Essendo una squadra molto giovane questa fase finale di Coppa Italia ci servirà molto a fare esperiernza – ha dichiarato l’allenatore della Canottieri Napoli, Paolo Zizza – con l’Ortigia, come in campionato, sarà una sfida combattuta e molto equilibrata, ma è chiaro che ce la metteremo tutta per cercare di vincerla anche se abbiamo un infortunato e qualche giocatore con qualche acciacco”.