Mondiali Gwangju 2019: dopo la grande vittoria nei 1500, la 20enne Simona Quadarella cerca il bis. Staffetta 4×200 quarta (con record italiano e qualificazione olimpica).

Dopo lo straordinario oro (e record italiano) nei 1500, Simona Quadarella è in finale anche negli 800 sl. La 20enne romana ha centrato la finale col quarto tempo (8’20”86). Sfiderà tra le altre le americane Smith e Ledecky, per quella che sarebbe una clamorosa e splendida doppietta. Nei 200 dorso, finale per Margherita Panziera: per lei terzo tempo in semifinale (2’06”62). Eliminata invece dalla semifinale dei 200 farfalla Elena Di Liddo.

Straordinario risultato per la staffetta 4×200 (Filippo Megli, Gabriele Detti, Stefano Ballo e Stefano Di Cola), che finisce quarta a soli tre centesimi dagli Usa (oro all’Australia davanti alla Russia).

Il quartetto azzurro, che già nelle qualificazioni aveva centrato la qualificazione per Tokyo 2020, ha chiuso in 7’02”01, migliorando nettamente il record italiano (7’03”48 di Roma 2009).

Pallanuoto: Settebello tra poco in campo per l’oro contro la Spagna

Dopo la grande vittoria sull’Ungheria, il Settebello di Sandro Campagna si giocherà l’oro contro la Spagna tra pochissimo (diretta su Rai 2, ore 11.30). Una finale raggiunta otto anni dopo la vittoria di Shanghai 2011, contro tra l’altro avversaria storica (che ricorda la magica vittoria alle Olimpiadi di Barcellona ’92). Si attende un’altra grande prestazione, tra gli altri, di Echenique (letteralmente scatenato contro i magiari).