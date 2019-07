Simona Quadarella: la 20enne romana è campionessa del mondo nei 1500 stile libero, migliorando il primato italiano di Alessia Filippi (che resisteva da 10 anni).

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto a Gwangju. La 20enne romana (già bronzo a Budapest 2017) è salita sul gradino più alto del podio col tempo di 15’40”89, stabilendo il nuovo record italiano (15’44”93, che apparteneva ad Alessia Filippi dai Mondiali di Roma 2009). Alle sua spalle la tedesca Kohler e la cinese Wang.

SIMONA QUADARELLA è CAMPIONESSA DEL MONDO!!! Vince i 1500 stile libero dieci anni dopo un'altra romana, Alessia… Pubblicato da Federazione Italiana Nuoto su Martedì 23 luglio 2019

Per Simona Quadarella una vittoria netta, in una gara che non ha visto partecipare Katie Ledecky, campionessa in carica e primatista mondiale (bloccata da un virus intestinale dopo aver stabilito il miglio tempo in semifinale).

L’atleta romana è in lacrime dopo la vittoria: “Assurdo, non ci credo. Sapevo dall’inizio di vincere, ora è tutto reale -ha dichiarato la neo campionessa del mondo dei 1500 stile libero- Sono stati due anni fantastici, da Budapest a Glasgow. Ora speriamo vivamente di continuare così per anni. Non solo l’anno prossimo per le Olimpiadi, ma anche per dopo. Ogni volta che vinco ho sempre più voglia di vincere”.

Mondiali di nuoto Gwangju 2019: Martina Carraro bronzo nei 100 rana

Altra soddisfazione per l’Italia è il bronzo di Martina Carraro nei 100 rana. La 26enne genovese ha ottenuto un bellissimo terzo posto dietro all’americana Lilly King e la russa Yuliya Efimova. Ottava l’altra azzurra Arianna Castiglioni.

“Sapevo che sarebbe stato difficile, ma possibile". MARTINA CARRARO sale sul podio dei 100 rana portando il record… Pubblicato da Federazione Italiana Nuoto su Martedì 23 luglio 2019

Nei 200 sl oro per il cinese Sun Yang, con un ottimo quinto posto per l’italiano Filippo Megli (che ha migliorato per la seconda volta il record italiano con il tempo di 1’45”67).

Mondiali di nuoto Gwangju 2019: Federica Pellegrini in finale 200 sl col miglior tempo

C’è grande attesa per la finale dei 200 stile libero femminili, con Federica Pellegrini che ha ottenuto il miglior tempo in semifinale. Campionessa in carica della specialità, “La Divina”, è addirittura all’ottava finale mondiale (per lei già tre ori, 3 argenti e un bronzo). La finale ci sarà oggi, come quella degli 800 sl maschili. Si prevede un bel duello tutto azzurro tra Gregorio Paltrinieri (miglior tempo in semifinale con 7’45”70) e Gabriele Detti (campione in carica, quarto crono in semifinale con 7’46”46).

Qualificati per le finali anche Federico Burdisso (sesto tempo nella semifinale dei 200 farfalla) e Fabio Scozzoli (terzo tempo nelle semifinali dei 50 rana).