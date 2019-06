Calciomercato Napoli, Albiol pronto a lasciare l’azzurro: il Villarreal paga la clausola rescissoria

Calciomercato Napoli, Albiol è pronto a lasciare l’azzurro per fare ritorno in Spagna: il ‘Sottomarino giallo’ verserà i 5 milioni di euro della clausola rescissoria.

Calciomercato Napoli, Albiol | L’avventura di Raul Albiol al Calcio Napoli sembra ormai giunta alla sua conclusione. Il Villarreal ha, infatti, deciso di pagare per intero la clausola rescissoria di cinque milioni di euro per riportare in Spagna il difensore classe 1985. Dopo 234 partite in azzurro, ‘El Patron’, come viene chiamato all’interno dello spogliatoio, a quanto si apprende, accetterà l’offerta del ‘Sottomarino giallo’.

Il club azzurro ha individuato in Manolas della Roma il sostituto del partente difensore spagnolo.

Il Villarreal ha già avvisato lo stesso Calcio Napoli, che, come sostituto, sembra aver scelto Manolas della Roma. Anche se per il greco c’è da superare la concorrenza di Juventus e Milan.