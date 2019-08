Calcio Napoli, sorteggio positivo in Champions: l’urna dice Liverpool, Salisburgo e Genk

Il Calcio Napoli affronterà Liverpool, Salisburgo e Genk ai gironi della prossima Champions League.

Calcio Napoli | Sono stati effettuati al Grimaldi Forum di Montecarlo gli otto gruppi della della fase a gironi della Champions League 2019-20. La Juventus nel girone dell’Atletico Madrid, il Napoli in quello del Liverpool, l’Inter con il Barcellona e l’Atalanta col Manchester City. Le italiane comunque non possono lamentarsi perche’ i quattro gironi sono abbordabili per tutte, anche per l’esordiente Atalanta finita nel Gruppo C con Manchester City, Shaktar Donetsk e Dinamo Zagabria. La Juventus, in prima fascia tra le teste di serie, nel Gruppo D trova Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca; il Napoli e’ nel Gruppo E del Liverpool insieme a due squadre sulla carta molto inferiori, Salisburgo e Genk. L’Inter di Antonio Conte, infine, e’ nel Gruppo F insieme a Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Catalani a parte si tratta di un girone accessibile.

Le partite della prima giornata della fase a gironi si giocheranno martedi’ 17 e mercoledi’ 18 settembre, la seconda giornata il 1 e il 2 ottobre, la terza il 22 e 23 ottobre, la quarta il 5 e 6 novembre, la quinta il 26 e 27 novembre e la sesta il 10 e l’11 dicembre. Il sorteggio degli ottavi di finale sara’ il 16 dicembre e le gare d’andata saranno disputate il 18, 19, 25 e 26 febbraio 2019, mentre quelle di ritorno saranno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Il 20 marzo l’Uefa sorteggera’ gli accoppiamenti per i quarti e le semifinali. L’andata dei quarti di finale sara’ il 7 e l’8 aprile, il ritorno una settimana piu’ tardi. Le semifinali invece saranno il 28 e 29 aprile e il 5 e 6 maggio. La finalissima sara’ disputata sabato 30 maggio allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

Questi i gironi di Champions:

Girone A: PSG, Real Madrid, Club Bruges,Galatasaray

Girone B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa

Girone C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, ATALANTA

Girone D: JUVENTUS, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca

Girone E: Liverpool, NAPOLI, Salisburgo, Genk

Girone F: Barcellona, Borussia Dortmund, INTER, Slavia Praga

Girone G: Zenit San Pietroburgo, Benfica, Lione, Lipsia

Girone H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille