Calcio Napoli, da domani azzurri in ritiro a Castel Volturno

Nuovo cambio di programma in casa Calcio Napoli, con la decisione di Carlo Ancelotti di riprendere il ritiro dopo l’ammutinamento di martedì e le tensioni di oggi al San Paolo.

La società lo aveva detto con il comunicato di ieri, qualsiasi decisione sul ritiro sarà presa da Carlo Ancelotti. E proprio lui, come riporta la redazione di Sky Sport, ha scelto di tenere la squadra unita a Castel Volturno, in ritiro appunto, a partire da domani e fino alla sfida di sabato sera contro il Genoa.

La scelta del tecnico.

La decisione arriva dopo la contestazione in occasione dell’allenamento a porte aperte per gli abbonati tenutosi oggi allo stadio San Paolo. Soprattutto all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta, dove gli ultras non hanno risparmiato nessuno.