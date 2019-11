Calcio Napoli: 1-1 col Salisburgo. Gli ottavi di Champions sono comunque più vicini

Salisburgo in vantaggio su rigore con solito Haland. Pareggio di Lozano e tantissime occasioni sprecate dal Calcio Napoli. Restano quattro punti di vantaggio

L’obiettivo è passare il turno ed il Calcio Napoli al San Paolo contro il Salisburgo può contare su due risultati su tre. Potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare il morale e nello stesso tempo qualificarsi con due turni di anticipo.

Ma quando il periodo è negativo, quando ti gira tutto storto, quando i palloni non entrano per questioni di centimetri o colpiscono pali e traverse, l’unica cosa da fare è lavorare, impegnarsi ed essere certi che il periodo prima o poi finirà.

Ancelotti schiera: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Callejon, Fabian Ruiz, Zielinsky, Insigne, Lozano, Mertens

Attacco rapido e pronto alle ripartenze poroprio come all’andata. Lozano sembra da subiro più ispirato ed Insigne allo stesso modo sembra volersi regalare una partita da protagonista.

Il Calcio Napoli inizia benissimo e crea tre occasioni in pochi minuti: al 3′ Lozano lanciato a rete viene fermato solo fallosamente da Ongele che viene ammonito; al 6′ su cross da azione d’angolo, Ongelè devia verso la propria porta ma Coronel compie un miracolo toccando il pallone in angolo; all’8′ clamorosa occasione per Zielinsky che inseritosi in area colpisce sopra la traversa sprecando la prima delle tantissime occasioni sprecate.

Come un fulmine a ciel sereno arriva l’errore di Koulibaly ed il rigore per il Salisburgo al 10′

Koulibaly si fa saltare dal rapido attaccante del Salisburgo e lo stende in area. Dal dischetto Haland non sbaglia. 0-1.

Se il risultato sembrava già ingiusto al 10′, con il passare dei minuti diventava clamoroso contando le tantissime occasioni sprecate dal Calcio Napoli.

Al 12′ cross fantastico di Insigne per Callejon. Palo clamoroso dello spagnolo.

Al 22′ è Callejon che da la palla ad Insigne. L’attaccante da ottima posizione non riesce a toccare il pallone in porta.

al 23′ ci tenta un voglioso Lozano: il tito a giro viene parato da Coronel.

Al 32′ bello spunto di Ruiz che serve Insigne. Da ottima posizione Lorenzo calcia alto.

Al 41′ ci prova Ruiz, alto sulla traversa di poco.

Finalmente al 43′ il meritatissimo pareggio con Lozano

Palla da Insigne al messicano che si infila tra due difensori e calcia rasoterra sul primo palo. Coronel stavolta è battuto. 1-1.

Benissimo il Calcio Napoli visto nel primo tempo: buon gioco ed applicazione. Purtroppo sono troppe e clamorose le occasioni sprecate.

La ripresa inizia su ritmi più blandi. Ancelotti è costretto a sostituire Mario Rui con Luperto.

Nonostante il Salisburgo cerchi di ritornare in vantaggio e giocarsi le chances per il passaggio del turno, il Calcio Napoli ha enormi praterie per i contropiedi.

Ci tentano Lozano al 57′, Mertens al 59′. Poi Ancelotti lancia Milik al posto di Mertens.

al 73′ Insigne si inventa un tiro dalla trequarti. La palla colpisce prima il palo e poi la testa del portiere. Ovviamente, tanto per rimarcare il periodo fortunatissimo, la palla finisce sul fondo.

Al 78′ Luperto mette una palla al centro. Sulla deviazione ci prova Insigne ma la palla va ancora alta.

L’ultimo tentativo di Ancelotti è inserire Llorente al posto di un ottimo Lozano.

Sono dello spagnolo di testa al 87′ ed all’89’ altre due occasioni mentre al 92′ Milik calcia a lato l’ultimo tiro.

Alla fine un punto che se non soddisfa per la prestazione offerta avvicina il Calcio Napoli alla qualificazione: bastano due punti e restano due partite a Liverpool ed al San Paolo contro il Genk.

Buona la prestazione di Lozano con vicino un Insigne ispirato in tutte le giocate tranne il tiro che sbaglia troppe volte. Bene Maksimovic che non sbaglia nulla. Ottimo Di Lorenzo nella ripresa: il laterale trova spazi e non si risparmia nell’aiutare i compagni in fase offensiva. Bene anche Luperto che gioca sulla fascia una prestazione precisa e di sostanza.

Oltre agli errori sotto porta, la partita è stata condizionata anche dall’errore di Koulibaly il quale ha regalato il rigore agli austriaci. Peccato per questa giocata: la partita del senegalese è stata nel complesso soddisfacente.

Ancora una volta, dopo l’Atalanta, il Calcio Napoli non riesce a vincere pur giocando una buona partita. Davvero, a volte, è difficile spiegare i risultati: errori nel tiro, pali, traverse, rigori contro (anche se giusti), eppure quando non gira… non gira…